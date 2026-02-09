豊島心桜、しなやかボディ際立つ入浴ショット披露！水着グラビアムックでロンググラビア | RBB TODAY

3月2日、水着グラビアムック『BLT MONSTER Round 7』（東京ニュース通信社）が発売される。

「BLT MONSTER Round 7」（東京ニュース通信社刊） 撮影／森山将人

同作は、女性の肉感、肌感、質感、そこから浮き彫りになる人間性をとらえる水着グラビアムックだ。B4判の大判サイズにて、現在のグラビアシーンで活躍する女性たちを各18ページ以上のボリュームで掲載している。

「BLT MONSTER Round 7」（東京ニュース通信社刊） 撮影／森山将人

「BLT MONSTER Round 7」（東京ニュース通信社刊） 撮影／森山将人

表紙および巻頭グラビアを飾るのは豊島心桜。24ページにわたるロンググラビアを展開する。切なさと儚さを内包した表情を引き出すべく、モダンなスタジオを舞台に撮影が行われた。空間を漂うかのような佇まいと、作り込まない自然体の美しさを切り取っている。ヘッドホンを着用したカットや、普段とは異なるメイクにも挑戦しており、豊島の現在の姿と新たな表現を確認できる内容となっている。

「BLT MONSTER Round 7」（東京ニュース通信社刊） 撮影／横山マサト

「BLT MONSTER Round 7」（東京ニュース通信社刊） 撮影／横山マサト

裏表紙には、アイドルグループ・#バババババンビの岸みゆが登場する。3月28日開催のライブ「#バババババンビ -FINAL馬鹿騒ぎ-」をもって、約6年間のグループ活動に幕を下ろす岸。今回はグループのコンセプトである“馬鹿かわいい”“馬鹿騒ぎ”をテーマに、彼女の魅力を切り取りつつ、随所にエモーショナルな要素を散りばめた。笑顔の奥に垣間見えるアンニュイな表情など、新たなステージへ歩み出す直前の姿を、裏表紙ならではのビジュアルで届ける。

「BLT MONSTER Round 7」（東京ニュース通信社刊） 撮影／川原崎宣喜

「BLT MONSTER Round 7」（東京ニュース通信社刊） 撮影／川原崎宣喜

中面には、“美しすぎるラジオDJ”として知られ、モデルとしても活動する山崎あみが登場。170センチの長身としなやかなスタイルを生かし、「和洋折衷」をテーマに撮影した。和のエッセンスを感じさせる小物と可愛らしい色調のスタジオ空間を掛け合わせ、クラシカルかつ新鮮なビジュアルを作り上げた。凛とした表情とふとした瞬間の柔らかさ、そのコントラストが山崎の美しさを際立たせている。

「BLT MONSTER Round 7」（東京ニュース通信社刊） 撮影／成田英敏

「BLT MONSTER Round 7」（東京ニュース通信社刊） 撮影／成田英敏

グラビア活動を中心に多方面で活動する山田かなは、診察室や取調室のような非日常的なロケーションで撮影を行った。力強さの中に宿るしなやかさと、確かな生命力を感じさせるカットの数々により、表現者としての彼女の一面に向き合ったグラビアとなっている。

「BLT MONSTER Round 7」（東京ニュース通信社刊） 撮影／永峰拓也

「BLT MONSTER Round 7」（東京ニュース通信社刊） 撮影／永峰拓也

格闘家・朝倉未来が発起人のアイドルグループ「Toi Toi Toi」からは、さくらももが登場。昔ながらの温泉旅館を舞台に、これまでのイメージを更新するような大人びた表情と色気を切り取った。落ち着いた空気感の中で際立つ佇まいと視線など、彼女の新境地が誌面で展開される。

なお、一部店舗では通常版とは表紙・裏表紙の絵柄が異なる『BLT MONSTER Round 7 限定表紙版』も発売される（内容は通常版と同様）。限定版の表紙は豊島心桜、裏表紙は岸みゆが務める。対象店舗はAmazonおよび楽天ブックス。また、セブンネットショッピングでは購入者特典として、豊島心桜、山崎あみ、山田かな、さくらもも、岸みゆの2L判生写真（全5種）から1枚を選んで購入可能だ。

限定表紙版および特典付き商品は在庫がなくなり次第終了となる。