福井梨莉華、チューブトップビキニで圧巻スタイル披露！『BOMB』限定版表紙を飾る | RBB TODAY

9日に発売された『BOMB』3月号（ワン・パブリッシング）限定版の表紙を、福井梨莉華が飾っている。

福井梨莉華／『BOMB』3月号限定版表紙（C）ワン・パブリッシング

福井梨莉華／『BOMB』3月号（C）ワン・パブリッシング

健康的なボディと笑顔で、今年のグラビア界で注目を集める福井の最新グラビア。今回もその圧巻のスタイルを披露しており、笑顔の中にもどこか大人っぽさを感じさせる、福井の新たな魅力が詰まっている。

池本しおり／『BOMB』3月号限定版裏表紙（C）ワン・パブリッシング

アイドルグループ「テラテラ」のメンバーとしての活動に加え、ミニマムかつグラマラスな「ミニグラ」の大本命として活躍中の池本しおり。約2年ぶりとなる最新写真集の発売が3月26日に決定しており、同誌ではその写真集からのカットを独占プレビューしている。あどけない表情とともに、これまでにない大胆な姿も惜しみなく披露されている。

令和のセクシーアイコン、澄田綾乃も登場。暗闇、バスルーム、ベッドの上など、様々なシチュエーションで自身の魅力を展開する。

3月28日での解散が決まった#バババババンビからは、岸みゆがグループ在籍最後のグラビアとして登場。いつもの小柄で可愛らしい姿と、新天地へと向かう決意を秘めた大人な姿、その両面が切り取られている。

また、昨年末に加入したAKB48の21期研究生から、田中沙友利、牧戸愛茉、森川優の3人がグラビアに初挑戦。制服や部屋着に身を包んだ初々しくフレッシュな姿を披露しているほか、21期研究生5人全員のパーソナルな質問に答える企画も掲載されている。

昨年揃って新メンバーが加入したアップアップガールズ(仮)とアップアップガールズ(2)は、姉妹グループが一堂に会して新メンバーをお披露目。新体制となったアプガの姿も要チェックだ。

そのほか、畑中夢叶、石川満里奈などのインタビューも充実。よゐこ有野晋哉の長寿連載「超棚からボム餅」も掲載されている。