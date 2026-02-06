カメラ愛好家の日向坂46・金村美玖、「CP+2026」登壇決定！自身で撮影の作品披露 | RBB TODAY

5日、ソニーのカメラブランド「α」シリーズの公式Xアカウント「Sony・Alpha （Japan）」が更新。26日からパシフィコ横浜で開催されるカメラと写真映像の展示会「CP+（シーピープラス）2026」のソニーブースにて、アイドルグループ・日向坂46の金村美玖がスペシャルセミナーに登壇することを発表した。

金村は、ファンの間で本格的なカメラ愛好家として知られている。中学生時代に自ら貯金をしてデジタル一眼レフカメラを購入したというエピソードを持ち、自身の公式ブログでは「みくふぉと」と題して、メンバーのオフショットや風景写真を度々公開している。その腕前と熱量はファンの間でも高く評価されている。

金村はイベント初日となる26日（木）の15時35分から16時10分にかけて、ソニーブース内の特設ステージに登場する。ステージでは「αで撮影された作品をソニーブース特設ステージで発表」と告知されており、自身がソニーのミラーレス一眼カメラ「α」シリーズを使用して撮影した写真作品を披露しながらのトークとなる模様だ。

この投稿にファンからは、「美玖さんめっちゃスゴイ～出演おめでとうございます」「すごい！」「これは行きたいな…」「金村美玖さんの作品、これは見逃せない…！」などの声が寄せられている。

※日向坂46・金村美玖の「CP+」への登壇が発表された投稿『Sony・Alpha (Japan)公式Xアカウントより』