 今森茉耶、未成年飲酒で事務所契約を解除......テレ朝『ゴジュウジャー』降板も発表 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

今森茉耶、未成年飲酒で事務所契約を解除......テレ朝『ゴジュウジャー』降板も発表

エンタメ その他
注目記事
今森茉耶【撮影：浜瀬将樹】
  • 今森茉耶【撮影：浜瀬将樹】

　11月8日、タレントの今森茉耶が未成年での飲酒行為を行っていたことが確認され、所属事務所・sejuが今森とのマネジメント契約解除を発表した。発表は同事務所の公式サイトで行われた。

　今森は2006年生まれの19歳。同事務所は、今森が20歳未満でありながら飲酒行為を行っていた事実が確認されたとして、「当該行為が重大な契約違反に該当すると判断し、慎重に協議を重ねた結果、本日付で今森茉耶とのマネジメント契約を解除いたしました」と発表。続けてファンや関係者に対し、「多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪し、今後は「所属タレントへのコンプライアンス教育および管理体制の一層の強化に努める」としている。

　今森は、2025年より放送中の『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（テレビ朝日系）に、ゴジュウユニコーン・一河角乃役として出演している。同日、同番組は公式サイトで、番組制作会社の東映から今回の未成年飲酒行為が確認された旨の連絡を受け、「今後の作品への出演に関しては降板いただくことにしたい、との報告を受けました」と説明。事態の重大さを鑑み、「降板の申し入れに同意しました」とコメントした。

　今回の発表を受け、X上では「シリーズ初の女性ブラック戦士せっかくチャンスを掴んだのに勿体無い」「あ～あ……なんてこったい……」「飲酒で作品降板は悲しいです」「もったいねえな。若さゆえの過ちなのだろう」などの声が寄せられている。


今森茉耶、レアなメガネショット解禁！「ずっと抵抗があってつけるの渋ってたんですけど…」 | RBB TODAY
画像
今森茉耶が7日、自身のX（旧Twitter）を更新。レアなメガネ姿を披露していた。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/03/08/217764.html続きを読む »

週刊文春、本日12時に“ゴジュウジャー戦隊内”不倫スクープ | RBB TODAY
画像
週刊文春が12時にゴジュウジャー戦隊内の不倫スクープを予告し、ネットで驚きの声が上がっている。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/09/10/236333.html続きを読む »

週刊少年サンデー 2025年30号（2025年6月25日発売号）【デジタル版限定グラビア増量「今森茉耶」】 [雑誌]
￥379
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
WINNER！ゴジュウジャー！
￥250
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《平木昌宏》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

不倫スキャンダル

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top