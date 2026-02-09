元タレント・森下千里氏、衆院選当選を動画で報告！万歳＆ハグで喜びを表現 | RBB TODAY

元タレントで、現在は自民党所属の衆議院議員・森下千里氏が9日、自身のXを更新。8日に投開票された衆議院議員総選挙での当選を動画で報告した。

森下氏はタレントやレースクイーン、グラビアアイドルとして活動した後、2019年末に芸能界を引退。2021年には自由民主党の宮城県第五選挙区支部長を務め、2024年の第50回衆議院議員総選挙で比例東北ブロックから初当選した。2025年には環境大臣政務官に就任。今回の衆院選では宮城4区から出馬し、当選を果たした。

投稿では「このたびの選挙で当選することができました。皆さまのご支援に、心から感謝申し上げます。」と報告。「いただいた声を必ず国政に届け、結果でお応えできるよう、全力で働いてまいります。これからもよろしくお願いいたします。」と決意をつづった。添えられた動画では、支持者と万歳したりハグをしながら、喜びを分かち合う様子が収められている。

選挙での当選を動画で報告した自民党・森下千里氏（もりした千里公式Xより）