「42への特別なプレゼント」TWS、本日（9日）カムバック！“再会”に込めた想いを語る【一問一答】 | RBB TODAY

TWSが、ファンへのあふれる気持ちを伝えた。

TWSは、本日（2月9日）午後6時にデジタルシングル『Nice to see you again (Korean Ver.)』をリリースする。

『Nice to see you again (Korean Ver.)』は、日本デビューシングルのタイトル曲『はじめまして』を韓国語バージョンとして新たに再構築した楽曲で、「君」と出会い「僕たち」になるまでの奇跡のような過程を、冬の終わりに似合う澄んだ透明感あふれる感性で描いている。

8日にHYBE LABELSの公式YouTubeチャンネルで公開されたパフォーマンスフィルムティザーは、まるで一本の青春映画のような映像美で話題を集めた。感性豊かな歌詞を目の前に描き出すかのような繊細なパフォーマンスが、楽曲への期待感を一気に高めている。

（写真＝PLEDISエンターテインメント）TWS

爽やかなエネルギーで42（ファンダム名）の心を再びときめかせるTWSが、所属事務所PLEDISエンターテインメントを通じて一問一答に応じた。

TWSの一問一答は以下の通り。

日本デビュー曲『はじめまして』を、韓国語バージョンとして正式リリースする心境は？

ヨンジェ：42の皆さんが、日本デビュー曲『はじめまして』を本当に愛してくれました。言語の壁を越えてたくさんの愛をくださったことに、心から感謝しています。何よりも、42の皆さんにとって“プレゼント”のようなステージになればうれしいです。

ハンジン：韓国語バージョンをリリースできて幸せです。デビュー曲『plot twist』から始まったときめきが、ついに「僕たち」という奇跡として完成したような感じです。そのおかげで、デビュー当時の初々しいときめきが今もそのまま続いているように感じます。

ギョンミン：韓国語バージョンで新たな魅力を加えて、より多くの方に届けられるのがうれしいです。以前、韓国語バージョンのステージを披露した際も、42の皆さんの反応がとても熱かったので、早く素敵なステージでお会いしたいです。

『Nice to see you again』の聴きどころは？

ドフン：最初に感じたあのときめきがよみがえるところが、一番のポイントだと思います。誰でも“初めての出会い”の記憶ってふわふわしていますよね？42の皆さんがTWSを見て喜んでくださった姿、爽やかな魅力が、この曲にはたくさん詰まっています。この1年で成長した姿も見せてきましたが『Nice to see you again』では、その成長を土台に、TWSならではの魅力をより深く込めたので、期待していてください。

ジフン：『Nice to see you again 』は歌詞が本当に美しい曲です。手を振って挨拶するなど、歌詞が目に見えるように直感的に表現した振付も見どころです。TWSと42の大切な思い出が詰まったメロディでもあるので、ステージで一緒に歌うときのワクワク感は、さらに大きくなると思います。6人で作り出すエネルギーにも注目してほしいです。

パフォーマンスの注目ポイントは？

ヨンジェ：今回はTWSが42に贈るプレゼントのような活動なので、その想いが伝わるように、音楽番組ごとに特別なステージを準備しました。42の皆さんに楽しんでもらえたらうれしいです。

（写真＝PLEDISエンターテインメント）TWS

ギョンミン：イントロ部分には、42の皆さんが楽しめるイラストや僕たちだけの思い出を思い出せる要素を加えました。3節に登場するステップ部分にもぜひ注目してください。

この曲が一番似合う瞬間を挙げるとしたら？

シンユ：風情ある夜の街を歩きながら聴いてみてください。冷たい夜の空気がロマンチックに感じられて、ふと見上げた夜空が、いつもより深く、美しく心に響くと思います。この曲が、何気ない街並みを特別なものにしてくれるはずです。

ハンジン：日常の中や、車で遠出するときに聴くのもおすすめです。爽やかでワクワクするような雰囲気があるので、大切な人を思い浮かべるのにもぴったりですし、何気ない一日をより輝かせてくれると思います！

この曲を長く待ってくれた42へひとこと！

シンユ：旧正月の休みの前に『Nice to see you again』という特別なプレゼントを届けられて、心が温かくなります。たくさん愛してください。

ドフン：42の皆さんが、韓国語バージョンをずっと待ってくれていたと聞いています。美しい歌詞の『Nice to see you again』をお届けできることに、胸が高鳴ります。

ヨンジェ：この曲で活動できるのは、42がいてくれるからです。42のために届ける楽曲なので、悩みや心配を少しだけ置いて、一緒に楽しんでほしいです。寒い日が続いていますが、この曲を通して温かい冬をお過ごしください。

ハンジン：42の皆さんが期待してくれたおかげで、この活動が“初めての出会い”のようにときめくスタートになりそうです。TWSと42の新しい思い出になればいいなと思います！

ジフン：長い間待っていてくれた分、輝くステージを届けたいです。TWSと42が「僕たち」になって幸せな思い出をたくさん作れるよう、全力を尽くします。

ギョンミン：42の皆さん、カムバックを待ってくれてありがとう！短い活動ですが、全力で僕たちのステージをお見せします。

2026年の活動に向けた意気込みをひとこと！

シンユ：『Nice to see you again』で、42の皆さんと2026年のスタートを共にできることを光栄に思います。これからもTWSと一緒にいてください。

ドフン：昨年よりもさらに豊かな姿をお見せできるように準備して、着実に成長し続けるTWSになります。

ヨンジェ：2026年は、さまざまなステージを通して、成長したTWSのエネルギーをお届けできるよう、全力を尽くします！

ハンジン：2026年は、僕たちにとって“新しい始まり”だと思っています！強い気持ちで歩み続け、42と一緒に長く記憶に残る瞬間をたくさん作りたいです。

ジフン：ときめきに満ちた2026年最初の活動だからこそ、これまで以上に輝く瞬間をたくさん作っていきます。

ギョンミン：僕が成人になったので、より成長した姿と、末っ子だけが出せる魅力を惜しみなくお見せしたいです。

