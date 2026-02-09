艶やかな黒髪×セーラー服が眩しい『鳴潮』千咲、トワ様や魅惑のバニー初音ミクまで「アコスタ池袋」美女レイヤー12選 | RBB TODAY

1月24～25日、東京・池袋サンシャインシティでコスプレイベント「acosta!@池袋サンシャインシティ」が開催されました。

同イベントはエリア内の街中を自由に移動でき、イベント協力店舗にもコスプレしたまま入店可能。撮影だけでなく交流を楽しめるとコスプレイヤーから評判です。また開催時間も12時から20時までとなっており、抜けの良い絶好のロケーションで柔らかな西日が差す時間帯や夜のイルミネーション撮影ができる点も魅力です。

本稿ではコスプレ人気急上昇中の『鳴潮』からVTuber、楽しい併せ参加の「プリティーリズム・オーロラドリーム」まで美女レイヤー12選をお届けします。

撮影：tama（X：@tama_0811_）