艶やかな黒髪×セーラー服が眩しい『鳴潮』千咲、トワ様や魅惑のバニー初音ミクまで「アコスタ池袋」美女レイヤー12選 | RBB TODAY

1月24～25日、東京・池袋サンシャインシティでコスプレイベント「acosta!@池袋サンシャインシティ」が開催されました。
1月24～25日開催の「acosta!@池袋サンシャインシティ」に参加した美麗レイヤーをピックアップしてお届けします。
同イベントはエリア内の街中を自由に移動でき、イベント協力店舗にもコスプレしたまま入店可能。撮影だけでなく交流を楽しめるとコスプレイヤーから評判です。また開催時間も12時から20時までとなっており、抜けの良い絶好のロケーションで柔らかな西日が差す時間帯や夜のイルミネーション撮影ができる点も魅力です。
本稿ではコスプレ人気急上昇中の『鳴潮』からVTuber、楽しい併せ参加の「プリティーリズム・オーロラドリーム」まで美女レイヤー12選をお届けします。
朽葉千咲『鳴潮』／su（X：@su_s404）
キュレネ『崩壊:スターレイル』／とがみ（X：@nonbiricos）
常闇トワ「ホロライブ」／雨猫 しう（X：@amane_siu）
さくらみこ「ホロライブ」／りぃ（X：@Ri___u_o）
本間ひまわり「にじさんじ」／百瀬サク（X：@ouran_sakura__）
早乙女ベリー「にじさんじ」／陽茉莉（X：@Hima_ri43829）
初音ミク／すいむ（X：@suimu_seikatu）
春音あいら「プリティーリズム・オーロラドリーム」／ひな（X：@nene7150）
天宮りずむ「プリティーリズム・オーロラドリーム」／恋杜 るう（X：@ruu_cos0）
高峰みおん「プリティーリズム・オーロラドリーム」／KiKi（X：@nyan_nyan_0603）
十六夜咲夜『東方Project』／渚（X：@nagix_3a）
レミリア・スカーレット『東方Project』／みれい（X：@mire_119）
撮影：tama（X：@tama_0811_）
