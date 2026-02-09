米倉涼子、不起訴処分後の“最新の姿”披露！主演映画のカウントダウン動画に登場 | RBB TODAY

8日、Prime Videoの公式Xが更新され、2月13日から世界独占配信されるPrime Original映画『エンジェルフライト THE MOVIE』の告知動画が公開された。

同作は異境の地で亡くなった人の遺体を国境を越えて故国へ送り届ける「国際霊柩送還士」というスペシャリストたちの奮闘を描いたドラマの続編映画。米倉涼子が主演を務め、国際霊柩送還を行うエンジェルハース社の社長を演じた。

投稿には「配信まであと5日」とのコメントが添えられ、伊沢那美役の米倉涼子をはじめ、伊沢航役の織山尚大、伊沢海役の鎌田英怜奈、足立幸人役の向井理ら主要キャストが登場する映像となっている。米倉を中心にキャスト陣が並び、配信開始まで「あと5日」であることを笑顔でアピール。公開直前のカウントダウンとして撮影された最新映像であることがうかがえる内容だ。

なお米倉をめぐっては、麻薬取締法違反などの疑いで書類送検されていた件について、1月30日付で不起訴処分となったことが報じられ、本人も所属事務所の公式サイトを通じてコメントを発表している。今回の投稿は、不起訴処分後に公開された、米倉の最新の姿を捉えたものとなっていた。この投稿には、「めっちゃ楽しみにしてます」「配信日に見ます！」「素敵なみなさんの微笑ましい空間に、ますます配信日が楽しみです」などの声が寄せられている。

※米倉涼子らが『エンジェルフライト THE MOVIE』を告知した投稿