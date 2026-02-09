STU48・池田裕楽、22歳誕生日にソロライブ開催！キンタロー。サプライズ登場で「フライングゲット」披露 | RBB TODAY

8日、瀬戸内7県を拠点に活動するアイドルグループSTU48の池田裕楽が、22歳の誕生日当日に「池ちゃんバースデーソロライブ」を広島市・東区民文化センターにて開催した。スペシャルゲストにはキンタロー。を迎え、記念すべき一夜を盛り上げた。



同公演は「STU48 Winter Live 2026 supported by SPACE SHOWER TV」と題して行われ、1部は「花は誰のもの?」公演、2部は池田裕楽による「池ちゃん バースデーソロライブ」として実施した。池田のソロライブは2024年1月に広島県・WAKOゲバントホールで開催された「池田裕楽ソロコンサート Singa GO!GO!」以来、約2年ぶり。この2年間で「千鳥の鬼レンチャン」番組史上最年少での達成や「ひろしま覆麺調査団」で“県民の孫”として親しまれるなど、活躍の場を大きく広げてきた池田にとって、節目となるステージとなった。

1部公演のアンコールでは、前田敦子に扮したキンタロー。がサプライズ出演。出演メンバーとともに「フライングゲット」を披露すると、客席からはどよめきと大きな歓声が上がった。決め台詞「私のことは嫌いになってもSTU48のことは嫌いにならないでください」と呼びかけると、会場は大きな拍手に包まれた。さらに池田は「今、目が合ったお客様は当日券もあります。必ず来てください」と2部への来場を呼びかけ、会場の熱気はさらに高まった。

1部の感動冷めやらぬ中で始まった2部では、客入れBGMから細部までこだわった演出が光り、徳永ゆうきとのデュエット曲「あの頃のBGM」や和田アキ子の「やじろべえ」など、池田ならではの選曲で“池田ワールド”へと観客を誘った。

キンタロー。による影アナウンスで会場はお祝いムードに包まれ、生演奏とともにSTU48 11thシングル「地平線を見ているか?」から本編がスタート。さらに、AKB48グループ歌唱力決定戦での優勝をきっかけに生まれた池田のソロ楽曲「愛をもらったこともあげたこともない」「気にならない孤独」を続けて披露し、圧巻の歌声を響かせた。

MCでは「大雪警報にも関わらず、みなさん雪をかき分けて来てくださってありがとうございます。誰もいなかったらどうしようとドキドキしながらステージに上がりました。まだ2月入ったばっかりなんですが、2026年今日を超える緊張は多分ないと思うぐらい緊張しています」と、来場者への感謝を語った。



続いて、ゲストのキンタロー。が“トゥームレイダーのアンジェリーナ・ジョリー”姿で花束を手に登場。「池ちゃん、22歳のお誕生日おめでとうございます」と祝福した。2人は、初めて一緒にビールを飲んだ池田の20歳当時の思い出や「千鳥の鬼レンチャン」でのエピソード、同じ身長152センチで“基本根暗”という共通点などを語り合い、会場は笑いに包まれた。続く“池キンタッグ”によるデュエットでは、「学園天国」を皮切りに、番組で挑戦した楽曲を含む3曲を個性豊かに披露した。

この日限定で15個販売された、池田の顔をスキャンして制作した顔型花瓶はドリンクホルダーとして使用され、「売れ残ったら恥ずかしいので、ぜひお家に連れて帰ってください」と池田節でグッズをアピールした。



ステージでは、ソロ曲やSTU48楽曲、昭和のヒット曲カバーなど、年代やジャンルを超えた多彩な楽曲を披露。選曲について語るMCでも、池田らしい軽快なトークで会場を沸かせた。

アンコールでは、客席からの「イケイケ GO!GO! イケ GO!GO!」のコールに迎えられ再登場。アカペラから始まる「上を向いて歩こう」で観客の心をつかんだ。最後のMCでは「2026年、池田裕楽が大きく羽ばたけるように、力強く、明るく、そして私らしく頑張ります」と語り、会場を温かな空気で包んだ。



全18曲を歌い上げた終演では「こんな雪の中、来てくださって本当に感謝しています。みなさん一人ひとりにもみじ饅頭を配りたいくらいです」と“県民の孫”らしいコメントで笑顔を見せ、特別な一夜は幕を下ろした。