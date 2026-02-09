俳優彼氏と“結婚前提”交際中の少女時代・ティファニー、「プレ花嫁」級のドレス姿に反響！ | RBB TODAY

少女時代のティファニーが、いっそう磨きのかかったビジュアルで近況を伝え、視線を集めている。

最近公開された写真のティファニーは、ブラックのチューブトップドレスをまとい、洗練された雰囲気を演出。無駄のないスタイリングにロングのウェーブヘア、くっきりとした目鼻立ちが相まって、より成熟した魅力を放っている。

【画像】ティファニー、“俳優彼氏”と濃厚キス

カメラに向かって明るく微笑む表情からは、余裕と自信が感じられ、その存在感に注目が集まった。

ティファニーは昨年12月、俳優のビョン・ヨハンと結婚を前提に交際していることが明らかになり、大きな話題を呼んだ。2人は2024年に公開されたDisney＋シリーズ『サムシクおじさん』で共演したことをきっかけに親交を深め、恋人関係へと発展したと伝えられている。

交際報道以降、ティファニーの一挙手一投足に注目が集まる中、今回の写真では「プレ花嫁」という言葉が似合う、より一層エレガントなムードも加わり、「ビジュアルが爆発している」といった声が相次いでいる。

（写真＝ティファニーInstagram）

歌手として、そして女優として精力的に活動を続けるティファニーが、愛とキャリアの両面で今後どのような歩みを見せていくのか、期待が高まっている。

（記事提供＝OSEN）

◇ティファニー プロフィール

1989年8月1日生まれ。アメリカ国籍で、本名はStephanie Young Hwang（韓国名はファン・ミヨン）。2007年に少女時代のメンバーとしてデビューし、グループ内ではリードボーカルを担当。近年はアメリカを拠点とし、Tiffany Young（ティファニー・ヤング）の名で活躍している。高い歌唱力、抜群のカリスマ性を誇る一方で運動音痴な一面もあり、プロ野球の始球式で伝説と呼ばれるほどのノーコントロールぶりを見せたことがある。

