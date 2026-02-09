中川翔子、双子用ベビーカーでお散歩報告 | RBB TODAY

タレントの中川翔子が、9日までに自身のインスタグラムを更新。双子用ベビーカーでの“お散歩デビュー”を報告し、育児への等身大の思いをつづった。

中川は「ついに双子用ベビーカーでお散歩してきました」と報告。愛用しているベビーカーについて、「横幅どうなるのか想像できないでいたけど、車椅子が通れる場所なら大丈夫みたいだ」「押し心地も軽いから、背中とか痛くならずお散歩できるー！！」と、実際に使ってみたリアルな感想を投稿。

双子育児については、「ママひとりじゃ動けないから引きこもりがちになるのが心配してた」と不安だった気持ちも明かしたが、「すごい！世界が広がるよ！！」と前向きに心境が変化したことを告白。今後についても「暖かくなったら公園とか行きたい」「いつかは上野動物園とかディズニー行きたいなあ！」と、家族でのお出かけへの夢を語っている。

さらに、「二人並んでニコニコしてる姿を堪能しました」「外の景色を見る瞳がキラキラしてかわいすぎました」と愛情あふれる言葉もつづり、「双子は物理的に大変だけど、双子ならではのしあわせがいっぱい」と等身大の思いを明かした。育児の大変さと喜びの両方を伝えた中川に向けて、コメント欄には応援の声が相次いでいる。

※中川翔子、双子用ベビーカーでお散歩報告（中川翔子の公式Instagramより）



