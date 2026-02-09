「すっぴん」でこの美しさ！？　スジ、さすが女優と言わしめる天然美貌に注目 | RBB TODAY

女優・スジのSNS投稿が、あらためて注目を集めている。

スジは2月8日、自身のインスタグラムを更新した。

ダンススタジオとみられる空間で、ストレッチを行う様子を公開。バレエの基礎トレーニングを思わせる柔軟性の高いポーズが印象的で、身体のしなやかさとバランス感覚の良さが際立っている。

特に話題になっているのが1枚目だ。ナチュラルメイク、もしくはほぼ「すっぴん」に近い状態とみられるが、肌の透明感や整った顔立ちはそのまま。過度な演出やフィルターに頼らない自然体の美しさには、さすが女優と驚かされる。

一方で、トレーニング中の真剣な表情からは、女優としてのコンディション管理の意識の高さもうかがえる。華やかな作品活動の裏側で、地道な身体作りを続けていることが伝わる投稿とも言えそうだ。

◇スジ プロフィール

1994年10月10日生まれ。2010年デビューのガールズグループ「missA」のメンバーとして、K-POP界の最前線を駆け抜けた。2011年にドラマ『ドリームハイ』で女優デビュー。特に2012年公開の映画『建築学概論』では、“国民の初恋”と称されるほどの人気を得た。2017年12月のmissA解散後も女優としての活躍は目覚ましく、ドラマ『九家の書』『Vagabond/バガボンド』『スタートアップ：夢の扉』『アンナ』『イ・ドゥナ!』、映画『花、香る歌』『白頭山大噴火』などに出演した。

