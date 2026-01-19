櫻坂46・守屋麗奈、カラコンイメージモデルに就任！ | RBB TODAY

1月16日、カラーコンタクトブランド「LARME NATURAL（ラルムナチュラル）」の新イメージモデルに櫻坂46の守屋麗奈が就任した。
「LARME NATURAL」は1箱20枚入りの日常に寄り添うワンデーカラーコンタクトブランド。 今回発売される新色は「シアードロップ」と「ヌガーブラウン」の2色。 既存色として「キャラメリゼ」「クリアペール」「モカロール」「ココベア」がラインナップされており、20日11時より発売される。
今回の発表に伴い、既存の4色を含めたビジュアルも公開。守屋の透明感や柔らかな美しさが際立つビジュアルとなっている。
守屋は東京都出身の26歳。 櫻坂46のメンバーで、5thシングル「桜月」にて初めて表題曲のセンターを務めた。『離婚しようよ』（Netflix）、『不適切にもほどがある!』第9話（TBS系）のドラマにも出演。 バラエティーや美容雑誌にも出演している。
