 「表情が豊かになったかな」櫻坂46・谷口愛季、グラビア誌で自然体ショット！超ロングインタビューでグループ加入時からの変化語る | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

「表情が豊かになったかな」櫻坂46・谷口愛季、グラビア誌で自然体ショット！超ロングインタビューでグループ加入時からの変化語る

エンタメ その他
注目記事
『グラビアチャンピオン』VOL.11Ⓒ秋田書店
  • 『グラビアチャンピオン』VOL.11Ⓒ秋田書店
  • 『グラビアチャンピオン』VOL.11Ⓒ秋田書店
  • 『グラビアチャンピオン』VOL.11Ⓒ秋田書店
  • 『グラビアチャンピオン』VOL.11Ⓒ秋田書店
  • 『グラビアチャンピオン』VOL.11Ⓒ秋田書店
  • 『グラビアチャンピオン』VOL.11Ⓒ秋田書店
  • セブンネットショッピング 櫻坂46・谷口愛季ポストカード『グラビアチャンピオン』VOL.11Ⓒ秋田書店
  • ローソン雑誌売り場にて販売 櫻坂46・谷口愛季ポストカード『グラビアチャンピオン』VOL.11Ⓒ秋田書店

　30日、グラビア雑誌『グラビアチャンピオン』VOL.11（秋田書店）が発売された。

『グラビアチャンピオン』VOL.11Ⓒ秋田書店
『グラビアチャンピオン』VOL.11Ⓒ秋田書店

　今号は櫻坂46特集号。表紙と巻頭を飾るのは、13thシングルBACKSセンターの谷口愛季だ。巻頭の超ロンググラビアに加え、櫻坂46加入からこれまでの変化、メンバーへの想いや初めて座長を務めた「BACKS LIVE!!」などについて語った超ロングインタビューも掲載される。

『グラビアチャンピオン』VOL.11Ⓒ秋田書店

　裏表紙と巻末特集には、13thシングル表題曲でセンターを務めた村井優が登場。こちらもロンググラビアにロングインタビューで特集される。

『グラビアチャンピオン』VOL.11Ⓒ秋田書店

　谷口は「（表紙撮影）ありがとうございます！1年半前の初登場時よりも、表情が豊かになったかなと思います。櫻坂46加入前は『表情が読み取りづらい』と言われることが多かったんですが、徐々に感情を顔に出せるようになりましたし、うまく笑えるようになったのかなって。ぜひ見てください」とコメントした。

　村井は「自然に囲まれた旅館で、本当に旅行に行ったような気持ちになれました！ドライヤーを使って髪を乾かしたりと、自然体な姿を撮影していただくこともこれまであまりなかったので新鮮でした」と語っている。

『グラビアチャンピオン』VOL.11Ⓒ秋田書店

　その他のラインナップでは、グラビア界を席巻中の福井梨莉華に白濱美兎が登場。そして、グラビア界期待の超新星・沢美沙樹が同誌初登場となる。人気声優の宮野芹に相良茉優も登場する。

セブンネットショッピング 櫻坂46・谷口愛季ポストカード『グラビアチャンピオン』VOL.11Ⓒ秋田書店
ローソン雑誌売り場にて販売 櫻坂46・谷口愛季ポストカード『グラビアチャンピオン』VOL.11Ⓒ秋田書店
HMV＆BOOKS 櫻坂46・村井優ポストカード『グラビアチャンピオン』VOL.11Ⓒ秋田書店

　特別付録として谷口愛季の両面ポスター付きで、特別定価は1760円（10%税込）。また、チェーン特典ポストカードも用意されており、セブンネットショッピングとローソン雑誌売り場では谷口愛季ポストカード、HMV&BOOKSでは村井優ポストカードが配布される。なお、なくなり次第終了となる。


櫻坂46・谷口愛季、ルームウェア姿の“美少女”ショット！キュートな膝立ちポーズを披露 | RBB TODAY
画像
櫻坂46谷口愛季が週チャン表紙とグラビアに登場、衣装や付録も豪華で本人も喜びを語った。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/10/16/238171.html続きを読む »

櫻坂46・田村保乃＆村井優が初表紙！“姉妹”をテーマに美しすぎる2ショットを披露 | RBB TODAY
画像
櫻坂46の田村保乃と村井優が初の「姉妹」グラビアで表紙・巻頭を飾り、互いの絆や活動について語った。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/11/18/239730.html続きを読む »

グラビアチャンピオン　VOL.11
￥1,650
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

ビデオサロン2026年1月号 [雑誌]
￥1,650
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

櫻坂46

坂道グループ

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top