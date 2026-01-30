「表情が豊かになったかな」櫻坂46・谷口愛季、グラビア誌で自然体ショット！超ロングインタビューでグループ加入時からの変化語る | RBB TODAY

30日、グラビア雑誌『グラビアチャンピオン』VOL.11（秋田書店）が発売された。

『グラビアチャンピオン』VOL.11Ⓒ秋田書店

今号は櫻坂46特集号。表紙と巻頭を飾るのは、13thシングルBACKSセンターの谷口愛季だ。巻頭の超ロンググラビアに加え、櫻坂46加入からこれまでの変化、メンバーへの想いや初めて座長を務めた「BACKS LIVE!!」などについて語った超ロングインタビューも掲載される。

裏表紙と巻末特集には、13thシングル表題曲でセンターを務めた村井優が登場。こちらもロンググラビアにロングインタビューで特集される。

谷口は「（表紙撮影）ありがとうございます！1年半前の初登場時よりも、表情が豊かになったかなと思います。櫻坂46加入前は『表情が読み取りづらい』と言われることが多かったんですが、徐々に感情を顔に出せるようになりましたし、うまく笑えるようになったのかなって。ぜひ見てください」とコメントした。

村井は「自然に囲まれた旅館で、本当に旅行に行ったような気持ちになれました！ドライヤーを使って髪を乾かしたりと、自然体な姿を撮影していただくこともこれまであまりなかったので新鮮でした」と語っている。

その他のラインナップでは、グラビア界を席巻中の福井梨莉華に白濱美兎が登場。そして、グラビア界期待の超新星・沢美沙樹が同誌初登場となる。人気声優の宮野芹に相良茉優も登場する。

セブンネットショッピング 櫻坂46・谷口愛季ポストカード『グラビアチャンピオン』VOL.11Ⓒ秋田書店

ローソン雑誌売り場にて販売 櫻坂46・谷口愛季ポストカード『グラビアチャンピオン』VOL.11Ⓒ秋田書店

HMV＆BOOKS 櫻坂46・村井優ポストカード『グラビアチャンピオン』VOL.11Ⓒ秋田書店

特別付録として谷口愛季の両面ポスター付きで、特別定価は1760円（10%税込）。また、チェーン特典ポストカードも用意されており、セブンネットショッピングとローソン雑誌売り場では谷口愛季ポストカード、HMV&BOOKSでは村井優ポストカードが配布される。なお、なくなり次第終了となる。