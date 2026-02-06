 石川佳純がミラノに到着！大聖堂前で報告「オリンピックがいよいよ始まります」 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ ブログ 記事

石川佳純がミラノに到着！大聖堂前で報告「オリンピックがいよいよ始まります」

エンタメ ブログ
注目記事
石川佳純【写真：鶴見菜美子】
  • 石川佳純【写真：鶴見菜美子】

　東京五輪卓球女子団体銀メダリストの石川佳純が2月5日までにインスタグラムを更新し、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック競技大会が行われている、イタリア・ミラノに到着したことを報告した。

　フジテレビ系『ミラノ・コルティナ2026オリンピック』中継のスペシャルキャスターに就任している石川。5日に投稿したインスタグラムのポストで、「イタリア、ミラノに来ています」と現地に到着したことを報告し、ミラノ大聖堂ドゥオーモの前で撮影した笑顔のショットを公開した。

　石川は、「4年に1度の大舞台、オリンピックがいよいよ始まります。街はオリンピックムードで盛り上がっていました」と早速街の様子を明かしていた。

　　このポストに石川のもとには、「身体に気をつけて頑張ってください！」「ミラノでの楽しい時間を過ごせますように」「ドゥオモ似合う」という声が集まっていた。

※【写真】五輪リポーターの石川佳純が現地到着を報告（石川佳純公式インスタグラムより）


石川佳純、フジ『ミラノ・コルティナ2026五輪』中継のSPキャスターに就任！「選手の夢舞台を全力で応援したい」 | RBB TODAY
画像
元卓球選手の石川佳純が2026年冬季オリンピックのスペシャルキャスターに就任し、現地取材や選手の思いを伝える。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/11/28/240184.html続きを読む »

石川佳純が一度だけ卓球をやめようと思った日、母の反応は…“実は面食い”な恋愛観も暴露 | RBB TODAY
画像
5月11日22時から放送される『日曜日の初耳学』（MBS/TBS系）に、元卓球日本代表の石川佳純が登場する。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/05/09/229481.html続きを読む »

増刊 卓球王国 KASUMI 石川佳純のすべて (2023-08-01) [雑誌]
￥1,001
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
デジタルＴＶガイド全国版2026年3月号増刊　ミラノ・コルティナ五輪 TV観戦BOOK
￥1,870
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《福田マリ》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top