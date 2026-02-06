石川佳純がミラノに到着！大聖堂前で報告「オリンピックがいよいよ始まります」 | RBB TODAY

東京五輪卓球女子団体銀メダリストの石川佳純が2月5日までにインスタグラムを更新し、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック競技大会が行われている、イタリア・ミラノに到着したことを報告した。
フジテレビ系『ミラノ・コルティナ2026オリンピック』中継のスペシャルキャスターに就任している石川。5日に投稿したインスタグラムのポストで、「イタリア、ミラノに来ています」と現地に到着したことを報告し、ミラノ大聖堂ドゥオーモの前で撮影した笑顔のショットを公開した。
石川は、「4年に1度の大舞台、オリンピックがいよいよ始まります。街はオリンピックムードで盛り上がっていました」と早速街の様子を明かしていた。
このポストに石川のもとには、「身体に気をつけて頑張ってください！」「ミラノでの楽しい時間を過ごせますように」「ドゥオモ似合う」という声が集まっていた。
