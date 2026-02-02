櫻坂46・藤吉夏鈴が2年9カ月ぶりにセンター！14thシングル新ビジュアル＆ティザー映像公開 | RBB TODAY

櫻坂46の14thシングル『The growing up train』の新ビジュアルが公開された。

同作では二期生・藤吉夏鈴がセンターを務める。シングル表題曲としては6thシングル「Start over!」以来、約2年9か月ぶりのセンター起用だ。昨年加入した新メンバー四期生から浅井恋乃未、佐藤愛桜、山川宇衣の3名が初めて選抜メンバー入りを果たし、計16名のフォーメーションとなった。

レギュラー番組「そこ曲がったら、櫻坂?」内のインタビューで藤吉は、「四期生の子たちも今回から選抜に入ってくれているので、私も先輩として背中を見せていきたい。メンバーみんなで良いシングルを作れるように頑張っていきます。」と語った。

新ビジュアルでは、黒を基調とするモードな衣装を身にまとったメンバーが力強い立ち姿を見せている。撮影風景を収めたティザー映像も公開となった。それぞれのメンバーの魅力が存分に伝わる映像に仕上がっている。14thシングル『The growing up train』は3月11日発売だ。

※Sakurazaka46 14th Single “The growing up train” Artist Photo Teaser