ムロツヨシ、誕生日に撮影された衝撃写真！「50になった私がここにいます」 | RBB TODAY

ムロツヨシの生誕50周年を記念した小冊子『20260123』（ワニブックス）が数量限定で発売される。予約受付は、ワニブックススペシャルエディションにて5日18時より、Amazonにて翌6日0時より開始される。

ムロツヨシ生誕50周年小冊子『20260123』（C）ワニブックス

2026年1月23日に50歳を迎えたムロツヨシ。元旦と誕生日当日に突如都内に現れ披露された壁画（OVER ALLs制作）企画に続き、「さようなら／はじめまして」をテーマにした小冊子の発売が決定した。

誌面には、50歳の誕生日当日に撮影された“最初で最後”のムロツヨシを、完全独占で撮り下ろしたカットを収録。雄々しくワイルドな雰囲気をまとい、鋭い視線を向ける姿など、かつてないポートレートが収められており、次なるステージを予感させる内容となっている。

さらに、同冊子でのみ読むことができる完全独占ロングインタビューも掲載。突然の閉鎖、フォロワー314万人以上を誇るInstagram投稿の全削除、2026年元旦と1月23日に行われたOVER ALLs×ムロツヨシによるライブペイント、そして、なぜ今20ページの小冊子なのか。50歳を機にムロが一策を案じた出来事の裏側から現在の本音まで、他では決して語られない言葉の数々を収録している。その他、ムロツヨシが綴るメッセージや、「ある日のOVER ALLs×ムロツヨシ壁画」ショットなども掲載される。

同冊子は数量限定販売のため、売り切れ次第終了となる。なお、ワニブックススペシャルエディションで購入した方の中から抽選で123名に、「ムロツヨシ直筆サイン入り」小冊子『20260123』が届けられる。商品は2026年3月下旬より順次発送予定となっている。

【ムロツヨシ コメント】

50になる日に宣材写真を撮ろうと、壁画にもなろうと思うんです。一緒に何かできませんか？

急なる質問に、初めて連載を任せてくれたワニブックスの船田さんは言ってくれました。

「いいですね！小冊子つくりましょう」

小冊子？ 「小冊子です」

小冊子？ 「小冊子。写真集でなく小冊子を、お祝いにつくりましょう」

前例無き小冊子。誰も真似することはないだろうけども、なんだか50に小冊子なんてのは、なんだか良い。思いつきに思いつきで答えてくれた、船田さん、その他全てのスタッフさんに感謝して、約束を守った。その約束とは、「絶対に照れないでください」やるならばやろうと。

そんな照れ無き小冊子。値段これでいいのか？ 小冊子。みんなの想いが入った小冊子。皆さま、50になった日の私がここにいます。