千鳥・大悟＆綾瀬はるか演じる夫婦が“ヒューマノイド”を迎え入れる......是枝監督の最新映画ティザービジュアル＆特報映像公開 | RBB TODAY

綾瀬はるかと千鳥の大悟が主演の是枝裕和監督の最新映画『箱の中の羊』（配給：東宝・ギャガ）が5月29日に全国公開される。今回、新キャストとティザーポスター、特報映像が公開された。



『箱の中の羊』©２０２６フジテレビジョン・ギャガ・東宝・AOI Pro

同作の舞台は“少し先の未来”。息子を亡くした夫婦が迎え入れたのは、亡き息子と同じ姿・同じ声を持つヒューマノイドだった。日本映画では『万引き家族』以来、8年ぶりとなる是枝監督のオリジナル脚本作品で、新たな“家族のかたち”を描く。



綾瀬は妻で建築家の甲本音々、大悟は夫で工務店の二代目社長・甲本健介を演じる。二人の息子・甲本翔、そしてその姿をしたヒューマノイド翔役には、200名以上のオーディションから桒木里夢が抜擢された。

解禁されたポスター第1弾は、森の中で木に頬を寄せる少年・翔の姿を捉えたもの。無機質な“ヒューマノイドの手”と、森の生命感とのコントラストが印象的で、是枝監督が挑む新たなテーマの幕開けを予感させるビジュアルとなっている。



同時に公開された特報映像は、甲本家を俯瞰で捉えたショットからスタート。「ただいま」と帰宅する翔に、音々が「おかえり」、健介が「いらっしゃい」と応えるなど、家族がかつて交わしたやり取りをなぞるように積み重ねられていく。タイトルは「星の王子様」の一節から着想を得たといい、ラストには“一家3人が見つめる先”を示唆するカットも収められている。



なお同作は海外配給も決定しており、北米配給はNEONが担当。アジア、北米、ヨーロッパなど、ほぼ全世界での展開が見込まれている。映画『箱の中の羊』は、2026年5月29日よりTOHOシネマズ日比谷ほか全国ロードショー。

※映画『箱の中の羊』特報予告映像