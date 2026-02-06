 元スピードスケート髙木菜那、ミラノ五輪現地のホテルに戸惑い「これはどうやって…」 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ ブログ 記事

元スピードスケート髙木菜那、ミラノ五輪現地のホテルに戸惑い「これはどうやって…」

エンタメ ブログ
注目記事
高木菜那【写真：竹内みちまろ】
  • 高木菜那【写真：竹内みちまろ】

　元スピードスケート選手で2018年平昌オリンピックで金メダルを獲得した髙木菜那が2月5日にXを更新し、現地ホテルのシャワーの仕様に戸惑いを明かした。

　6日から開催されているミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック競技大会。髙木は4日、現地のミラノに到着したことをXで報告していた。

　一方、髙木は5日のポストで「これはどうやってシャワーを浴びたら床が水浸しにならずに済むのか…」と戸惑いつつ宿泊しているホテルの部屋と思われる写真を投稿。

　写真にはトイレとカーテン1枚で分けられたシャワールームが映っていたが、カーテンはギリギリ床についておらず、床も一見平らな状態。シャワーを流すとトイレの床まで水浸しになることが予想される造りとなっていた。

　髙木は「オリンピックの課題がまた一つできてしまった…」と悩みつつ、「皆様。良い方法求む」と呼びかけていた。

　髙木のポストには、「豪快に浴びたら良いと思いますよ」「これヨーロッパ式あるあるです」「床が若干斜めになっているから大丈夫です」というアドバイスが集まっていた。

※【画像】髙木菜那が戸惑ったミラノのシャワー（髙木菜那公式Xより）


髙木菜那、アスリートとの恋愛は…… | RBB TODAY
画像
アスリート同士の恋愛や衝突、妹とオリンピックについて語り、失恋で本が読めるようになった。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/08/240617.html続きを読む »

スピードスケート・髙木菜那、妹・髙木美帆に「一緒にオリンピックへ」とは絶対言えなかった | RBB TODAY
画像
髙木菜那は妹・美帆と一緒にオリンピックへ行きたかったが、「一緒に行こうね」と絶対言えなかった理由や姉妹の絆、競技のライバル関係を明かした。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/09/08/236226.html続きを読む »

７回転んでも８回起きる
￥1,980
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
Amazonベーシック シャワーカーテン 防カビ加工 フック付き 丈183 cm x 幅183 cm (1枚組), ホワイト
￥1,552
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《福田マリ》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top