「ムチャクチャかわいい私好みの部屋着だったり…」正源司陽子、本日発売の週チャン表紙・グラビアに登場！ | RBB TODAY

「ムチャクチャかわいい私好みの部屋着だったり…」正源司陽子、本日発売の週チャン表紙・グラビアに登場！

『週刊少年チャンピオン』8号Ⓒ秋田書店 ⒸSeed & Flower合同会社 Ⓒ藤本和典
　22日、「グラビアチャンピオン」公式Xが更新。同日発売の兄弟誌『週刊少年チャンピオン』8号（秋田書店）の表紙および巻頭グラビアに、日向坂46の正源司陽子が登場することを告知した。投稿では、本人のコメント動画もあわせて公開されている。

　同アカウントは「3号連続日向坂祭り」第1弾として同号を紹介し、「どこまでもまっすぐな瞳、圧倒的な透明感」と正源司の魅力を表現。「グループの未来を背負う最強アイドルの笑顔を目に焼き付けましょう」と呼びかけた。さらに、1月28日発売の最新シングル「クリフハンガー」でフロントメンバーを務めることにも触れ、コメント動画の公開をアピールしている。

　正源司が同誌に登場するのは今回で2度目。誌面では、ドット柄の赤いワンピース姿で微笑むカットのほか、パジャマ姿でリラックスした表情を見せるショットなどが掲載される。

　撮影を振り返り、正源司は「たくさん素敵なシチュエーションで撮影いただきありがとうございました。公園で走り回ったりと、私らしさや子供っぽい一面などもたくさん撮っていただけてとっても楽しかったです」とコメント。続けて「ムチャクチャかわいい私好みの部屋着だったり、大人っぽい赤いワンピースだったり、いろんな私を見ていただけたら嬉しいです」と語り、2026年に向けて「全力で素敵な景色を見に行きたいと思っています」と意気込みを明かした。

※『週刊少年チャンピオン』8号の表紙を飾っている日向坂46・正源司陽子（グラビアチャンピオン公式Xアカウント）


《アルファ村上》

