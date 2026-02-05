 科学雑誌『Newton』が“ネコ化”！さまざまなネコの秘密に迫る別冊『Nyaton（ニャートン） 増補版』が14日発売 | RBB TODAY
科学雑誌『Newton』が“ネコ化”！さまざまなネコの秘密に迫る別冊『Nyaton（ニャートン） 増補版』が14日発売

　3日、科学雑誌『Newton（ニュートン）』の公式Xアカウントが更新され、Newton別冊『Nyaton（ニャートン） 増補版』（ニュートンプレス）が2月14日に発売されることが告知された。あわせて、プロモーション動画も公開されている。


　『Newton』は、最新の科学情報をわかりやすくビジュアル化して届ける科学雑誌。今回発売される『Nyaton 増補版』は、さまざまなネコの秘密に科学的にアプローチする『Newton』の特別版だ。ネコは何を考えているのか、飼い主のことを理解しているのか。さらに、とてつもないジャンプ力を誇り、暗い場所でも行動し、狭い場所に入り込める柔軟性を持つその肉体は、どのような仕組みになっているのか。毛色や模様がどのように決まるのかなど、多角的に“ネコの秘密”へ迫っていく。

　公式Xでは「今年はページ増でネコ化します」とアナウンス。公開されたプロモーション動画では、おなじみの「Newton」ロゴを猫の足跡が横切ると、「Nyaton」へとロゴが変化。「今年もネコ化」というコピーとともに、猫が表紙を飾る誌面ビジュアルも登場した。Newton別冊『Nyaton 増補版』は現在、Amazonなどで予約受付中だ。

※科学雑誌『Newton』別冊『Nyaton』発売を告知した投稿（『Newton』公式アカウントより）


《平木昌宏》

