松村沙友理、第1子の様子を明かす「もしかしたらアイドルの素質があるな」 | RBB TODAY

元乃木坂46で俳優・タレントの松村沙友理が12日、都内にて開催されたHappyくじ『セブン‐イレブン』 商品発表会に出演。第1子出産後初の公の場となり、自身の口で母親になったことを報告した。

松村は2025年12月3日、一般男性との結婚と第1子妊娠を発表。この日の朝には、自身のInstagramアカウントにて「無事に第一子を出産し宝物がやってきてくれました」と出産を報告。「小さな身体を懸命に動かす我が子を守る日々に、抱えきれないほどの愛と幸せを感じております」と、母親となった喜びと我が子への愛情をつづっていた。

松村は肩を出したワンピース姿で登場。MCから「このたびはご出産おめでとうございます」と声を掛けられると「ありがとうございます。さゆりんご、ママりんごになりました」と報告。「みなさんにハッピーをお届けします。きゅる～ん」とかわいらしいポーズを作り、会場にハッピーオーラを振りまいた。

腕に抱えた「からあげ棒」を模した特大ぬいぐるみに目を向けると「こんなに大きなからあげ棒を持ったのは人生で初めてです。こんなに大きいのを食べられたら幸せだなと思います」とにっこり。「そのサイズでもペロリといけそうですか？」と尋ねられると「余裕です。100本食べたいです！」と目を輝かせた。マルゲリータのパッケージを模した特大ブランケットを目の当たりにすると「出産を頑張ったので、今、お腹がペコペコで。栄養を取らなければいけないので、これも100枚お願いします」と声を弾ませる場面もあった。さらに、Happyくじの景品の中から前髪クリップを手に取ると、さっそく髪を留め、「さゆりんごもかわいいけど、ママりんごもかわいんじゃないですか？」、「『ママりんごになってさらにかわいくなった』ってみんなが言っています」とキュートな笑顔で会場を沸かせた。

「最近のハッピーな出来事は？」と質問されると「第1子を無事に出産致しました」と改めて報告。「それがすごくハッピーです。うちの子、すごく笑ってくれるんですよ。もう、‟にこにこちゃん”で。こんなに赤ちゃんって笑うんだと日々ハッピーをもらいつつ、『この子はもしかしたらアイドルの素質があるな』と感じています」、「毎日話しかけたらにっこにこに笑ってくれて。私がテレビを見ていてひとりで笑っていて、パッと見たら一緒に笑ってくれていたりとか。日々ハッピーですね」などと第1子の様子と近況を母親の表情で明かした。