元乃木坂46・松村沙友理、第1子出産を正式発表 | RBB TODAY

12日、元乃木坂46で俳優・タレントの松村沙友理が自身の公式インスタグラムを更新し、第1子を出産したことを発表した。

松村は2025年12月3日に、年上の一般男性との結婚および妊娠を発表していた。松村は「ご報告です。これからもよろしくお願い致します」というテキストと共に「無事に第一子を出産し宝物がやってきてくれました」と出産を報告。「小さな身体を懸命に動かす我が子を守る日々に、抱えきれないほどの愛と幸せを感じております」と、母となった喜びと我が子への愛情をつづっている。

最後は「今後とも温かく見守って頂けると嬉しいです」と結ばれ、りんごのマークが添えられた直筆の署名で締めくくられている。

この投稿にファンからは「さゆりん本当におめでとう」「無理せずにゆっくりお過ごしください」「おめでとうございます」など祝福の声が寄せられている。

※第1子出産を正式発表した松村沙友理の投稿（松村沙友理の公式インスタグラムより）