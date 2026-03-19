ILLIT＆NCT、『トークィーンズ』初の韓国ロケに登場！最新スポットや人気のスイーツを紹介 | RBB TODAY

毎週木曜23時から放送中のトークバラエティー『トークィーンズ』（フジテレビ系）が、3月19日と26日の2週にわたり韓国ロケスペシャルを放送する。同作は、指原莉乃をはじめとする女性タレント陣がゲストの素顔や魅力を引き出す番組。今回の「超人気スターに会いに韓国に来ちゃったスペシャル」には指原莉乃、アンミカ、森香澄の3人が参加し、19日のゲストにNCTのJENO（ジェノ）とJAEMIN（ジェミン）、26日のゲストにILLITのWONHEE（ウォンヒ）とIROHA（イロハ）を迎えて最新スポットを巡る。

19日放送回では、待ち合わせまでの間、一行がドラマのロケ地を訪問したほか、森香澄が勧める人気アパレルショップに立ち寄る。同店はシンプルでレトロなスタイルが特徴であり、有名アーティストも頻繁に訪れるという。

前列左から:森香澄・指原莉乃・アンミカ 後列左から:JENO(NCT)・JAEMIN(NCT)（C）フジテレビ

その後、「K-Star ROAD」にてNCTの2人と合流。JAEMINの流暢な日本語による返答を交えつつ、和やかな雰囲気でランチスポットへと向かう。訪れた店は、指原が1日に4回足を運んだこともあるという韓国グルメの人気店であり、そこで2人からお勧めメニューや日頃の生活習慣、美容法などの話を聞く。 また、今回のロケで出演者が宿泊したのは、東京ドーム10個分の広大な敷地を持つインスパイア・リゾート。屋内プールやショッピング施設を備えるほか、全長150メートルのエンターテインメント・ストリートにおける没入型デジタル・アート・ショーも体験した。

続く26日放送回には、紅白歌合戦に2年連続出場を果たしたILLITのWONHEEとIROHAが登場。現在韓国の若者の間で流行しているオリジナルボールペン作りや、最新のお勧めスイーツなどが紹介される。