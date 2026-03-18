双子出産のしょこたん、「毎日の離乳食タイムがしあわせ！」子育て幸福感明かす | RBB TODAY

タレントの中川翔子が3月18日にインスタグラムを更新。離乳食をはじめとした子育ての幸せを明かした。

中川は2025年9月30日に第1子・第2子となる双子の男児の出産を報告している。

中川はインスタグラムで、「毎日の離乳食タイムがしあわせ！」「いましかないかわいい時間」と明かし、子どもを背負っている自身の写真や、子どもたちとのショットを公開した。

中川は「離乳食メモ」という画像も公開し、豆腐やかぶなどの野菜、しらすなどの離乳食のレシピなどもアップ。「こしらえたものをパクパク食べてくれてかわいい」と明かし、「おかゆを顔フリフリしながらガブガブ食べるよ」「おいしいんだねえ」とつづった。

また、「フルーツトマトで作ったらおいしそうと思って、お高いけど買って、湯むきして、タネとって、ブレンダーして、加熱して、できたと思ったらわずか4キューブ！ひい！」と苦労も明かしつつ、「でも食べる姿がかわいいから作り甲斐があるねえ」とデレデレの様子だった。

さらに中川は、「おもちゃで遊ぶ姿がかわいすぎてサークルの中でいっしょに遊ぶ時間がしあわせ」と明かし、「保育園みたい」と思うほどおもちゃも購入しているとのこと。「なんかもう自分のものより赤ちゃんにお金使うの幸せになってる」と幸福感をつづっていた。



※【画像】しょこたん、双子子育ての幸福感明かす

