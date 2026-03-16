アニメ「ちびまる子ちゃん」、ED主題歌が斉藤和義から宇多田ヒカルにバトンタッチ「ありがとうございました」 | RBB TODAY

「ちびまる子ちゃん」が3月15日に公式Xを更新。これまでアニメエンディング主題歌「いつもの風景」を担当していた歌手の斉藤和義に感謝を明かした。

アニメ「ちびまる子ちゃん」はXに、まる子と斉藤和義のイラストを公開。「斉藤和義さん、今までエンディング主題歌を歌って頂き、ありがとうございました」と感謝をつづった。

一方、斉藤のスタッフが運用する公式Xも同日に更新され、「アニメ『ちびまる子ちゃん』のEDで『いつもの風景』が放映されるのは今日で最後になります」と報告した。

また、「6年半の長期に渡りご一緒でき大変光栄です」とつづり、「さくらももこ先生、ご関係者の皆様、ありがとうございました」とコメントしていた。

なお、アニメ「ちびまる子ちゃん」ED主題歌は3月29日放送の「ちびまる子ちゃん 桜咲く みんなに幸あれ！春の1時間スペシャル」から歌手の宇多田ヒカルが手がける「パッパパラダイス」になる。

※アニメ「ちびまる子ちゃん」、斉藤和義に感謝

※斉藤和義、6年半ED主題歌務めた「ちびまる子ちゃん」にコメント

