紗栄子、「みんなが心配していたあの仔馬」対応明かし称賛の声 | RBB TODAY

タレントの紗栄子が3月18日にインスタグラムを更新。「みんなが心配していたあの仔馬」について、対応していることを明かした。

紗栄子は栃木県大田原市で牧場「NASU FARM VILLAGE」を運営。保護馬などを引き取る活動を行っている。

17日、紗栄子はインスタグラムを更新し、「生まれて間もないあの仔馬のこと」についてDMが届いていることを報告。「私は私に出来ることを見つけて動いてみる」とつづっていた。

SNS上では、13日頃から生まれて間もないと思われる仔馬を厩務員とみられる人物が押し倒して殴るような動画が拡散しており、問題になっていた。

その後、紗栄子は18日に再びインスタグラムを更新し、仔馬と撮影したツーショット写真を公開。「みんなが心配していたあの仔馬。私に出来ることはじめているからね」と何らかの対応を行っていることを明かした。

詳細については、「いまはまだバタバタしているから、改めて報告させてね」とつづっていた。

このポストには、「紗栄子さんの愛情を沢山注いでください」「さえちゃんの行動力、心から尊敬します！」「即行動、かっこよすぎます！」という声が集まっていた。

※【画像】紗栄子、仔馬への対応を報告

