声優・沢城みゆき、アニメ『サザエさん』にゲスト出演決定！サザエの高校の同級生でシャチのトレーナー役に | RBB TODAY

22日18時から放送されるアニメ『サザエさん 春の行楽スペシャル』（フジテレビ系）内のエピソード「サザエ、シャチに会いに行く！」に、声優の沢城みゆきがゲスト出演する。沢城が同作に出演するのは今回が初となり、サザエの高校時代の同級生・美波を演じる。

『サザエさんSP』に出演するゲスト声優に沢城みゆき

美波は、鴨川シーワールドの新米飼育員。シャチのトレーナーになるという夢をかなえた人物として描かれている。同窓会で再会したサザエが美波に誘われたことをきっかけに、磯野家全員で同園を訪れるというストーリーだ。美波は日本屈指のオーシャン・スタジアムを磯野家に案内しつつ、終盤にはシャチとのパフォーマンスを披露する 。その飼育員やトレーナーとしての姿は、磯野家の面々にさまざまな感情を呼び起こすという。

場面カット『サザエさんSP』（C）長谷川町子美術館

オファーを受けた際の心境について沢城は、「“えー！私でいいんですかーー！！！”と子どものように喜んでしまったあと…冷静になると足が震えました…！」と明かした。美波を演じるにあたっては、「まさか、あのサザエさんと同級生になる日が来るだなんて！そして、まさかまさか、呼び捨てにする日がくるだなんて…！」と驚きを隠せない様子。さらに「磯野家のみなさん、そして視聴者のみなさんにシーワールドの魅力を伝えきるぞー！と言う気持ちを胸いっぱいにして、マイク前に立ちました」と意気込みを語った。

同作の印象を「週末の多幸感の象徴」と表現する沢城。視聴者に向けては、「美波がワカメちゃんに伝えたメッセージは、見てくれている子どもたちに私も手渡したい言葉になりました。大人の皆さんには、友達と、家族と、子どもと一緒にイルカショー見に行きたいなと思っていただけたら、それ以上のことはありません。水族館も魅力的ですが、美波の言葉を借りれば、サザエの家族は本当に楽しくて素敵。ぜひご視聴ください！」とメッセージを寄せている。

関連情報として、2006年にフジテレビ本社1階に日本で唯一のショップとしてオープンした『サザエさんのお店』が、3月27日にリニューアルオープンする。磯野家をイメージした外観で、まるで同作の世界に飛び込んだかのようなワクワク感を味わえる空間となっている。オープン当日の午前9時35分からは店舗前にてオープニングセレモニーが開催され、サザエと波平も来店予定だ。翌28日にはリニューアルオープンを記念し、グッズ購入者を対象にサザエ・波平と一緒に写真が撮れる撮影会も実施される。