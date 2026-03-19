AKB48・長友彩海、初のバックショットに挑戦！インドネシア・バリ島舞台の1st写真集『予定外の瞳』発売決定 | RBB TODAY

6月5日、AKB48の16期生で今年デビュー10周年を迎える長友彩海の1st写真集『予定外の瞳』（KADOKAWA）が発売される。水着やランジェリー姿の先行カットに加え、各チェーン店別の限定特典カットも一挙公開された。

先行カット／AKB48・長友彩海1st写真集『予定外の瞳』(C)KADOKAWA(C)DH PHOTO/下田直樹

先行カット／AKB48・長友彩海1st写真集『予定外の瞳』(C)KADOKAWA(C)DH PHOTO/下田直樹

同作では、王道アイドルらしいキュートさやガーリーさ、ポップさはもちろん、大人な表情も収められている。衣装はフィッティングの段階から、長友自身の魅力を引き出せるものを自らセレクト。ヘアアレンジも撮影時にヘアメイクと相談しながら、「このロケーションならこんな髪型で」と細部までこだわり抜いて撮影に臨み、写真のセレクトや構成にも深く関わったという。

撮影地は、長友が初めて訪れたインドネシア・バリ。クタのプライベートビーチに隣接するラグジュアリーホテルや、熱帯雨林を望むウブドのインフィニティプール付きヴィラを貸し切ってロケを敢行した。

先行カット／AKB48・長友彩海1st写真集『予定外の瞳』(C)KADOKAWA(C)DH PHOTO/下田直樹

先行カット／AKB48・長友彩海1st写真集『予定外の瞳』(C)KADOKAWA(C)DH PHOTO/下田直樹

先行カット／AKB48・長友彩海1st写真集『予定外の瞳』(C)KADOKAWA(C)DH PHOTO/下田直樹

公開された先行カットでは、ペンライトカラーの水色のワンピース姿でバリの街を歩く様子や、同じくペンライトカラーである黄色の水着、真っ赤なビキニ、淡い水色のランジェリー、そして黒のランジェリーを身にまとった大人全開の姿を披露している。ほかにも、乳白色のお風呂シーンや、肌が透ける下着姿でのシャワーシーンにも挑戦。さらに初のバックショットも多めに掲載されており、その大胆さに驚かされる内容となっている。

表紙には、長友自身が選んだ一番のお気に入りである、透明感あふれる淡い水色のランジェリー姿の一枚が採用された。『予定外の瞳』というタイトルは、AKB48総合プロデューサーの秋元康氏が長友の魅力を表現して名付けたものだ。また、同作には長友自身によるエッセイも収録されており、現在の想いが等身大の言葉でつづられている。

セブンネットショッピング限定カバー1枚付き（帯あり）／AKB48・長友彩海1st写真集『予定外の瞳』(C)KADOKAWA(C)DH PHOTO/下田直樹

HMV&BOOKS online限定カバー1枚付き（帯あり）／AKB48・長友彩海1st写真集『予定外の瞳』(C)KADOKAWA(C)DH PHOTO/下田直樹

表紙は通常版のほか、「セブンネットショッピング」「HMV&BOOKS online」の限定版を含む全3種類を用意。また、「Amazon」「セブンネットショッピング」「HMV&BOOKS online」「楽天ブックス」「ジュンク堂書店 名古屋店」「TSUTAYA EBISUBASHI」「SHOWROOM」では、特典として限定生写真が付く。

【ジュンク堂書店 名古屋店 お渡し会限定特典】生写真4種類／AKB48・長友彩海1st写真集『予定外の瞳』(C)KADOKAWA(C)DH PHOTO/下田直樹

【ジュンク堂書店 名古屋店 お渡し会限定特典】生写真4種類／AKB48・長友彩海1st写真集『予定外の瞳』(C)KADOKAWA(C)DH PHOTO/下田直樹

【HMV&BOOKS SHIBUYA お渡し会限定特典】生写真4種類／AKB48・長友彩海1st写真集『予定外の瞳』(C)KADOKAWA(C)DH PHOTO/下田直樹

【HMV&BOOKS SHIBUYA お渡し会限定特典】生写真4種類／AKB48・長友彩海1st写真集『予定外の瞳』(C)KADOKAWA(C)DH PHOTO/下田直樹

さらに、発売記念イベントとしてお渡し会の開催も決定しており、6月7日に「HMV&BOOKS SHIBUYA」、7月12日に「ジュンク堂書店 名古屋店」にて、それぞれ限定特典付きで実施される。加えて、「HMV&BOOKS SHIBUYA」で6月5日から6月14日まで、「ジュンク堂書店 名古屋店」で6月5日から7月12日まで、大阪の「TSUTAYA EBISUBASHI」で6月5日から6月21日まで、写真集のパネル展を開催。展示されたパネルの中から、サイン入りパネルが当たる抽選プレゼントキャンペーンも同時開催される。

長友は「密かに目標としていた念願の写真集を発売することができて、とても嬉しいです！今回はバリ島の綺麗なビーチや豊かな自然に囲まれて、いろんな私を撮影していただきました！」と喜びを表現。「初めてのことにも挑戦したり、写真集でしか見られない表情もたくさん詰まっていて、本当に最高の一冊になっています！ぜひ多くの方に手に取っていただき、ここだけの『予定外の瞳』とたくさんアイコンタクトを取ってほしいです！」とコメントした。

SHOWROOM限定特典／AKB48・長友彩海1st写真集『予定外の瞳』(C)KADOKAWA(C)DH PHOTO/下田直樹

セブンネットショッピング限定特典／AKB48・長友彩海1st写真集『予定外の瞳』(C)KADOKAWA(C)DH PHOTO/下田直樹

楽天ブックス限定特典／AKB48・長友彩海1st写真集『予定外の瞳』(C)KADOKAWA(C)DH PHOTO/下田直樹

AKB48総合プロデューサー・秋元康氏は「彼女の瞳の前では、正直でいられた。きっとそれは、幾度も流した汗と涙が磨いた光だからだろう。この眼差しは、裏切らない。」とコメントを寄せている。

長友は神奈川県出身の25歳。2016年10月にAKB48の第16期生オーディションに合格し、研究生として活動を開始。2024年の63rdシングル「カラコンウインク」で選抜メンバーに初選出された。67thシングルのTYPE-Cでは、カップリング楽曲「Up the stairs」でセンターも務めている。サウナ好きで、サウナ・スパ健康アドバイザーの資格を取得している一面も持つ。2026年でデビュー10周年を迎える。