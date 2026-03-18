9年ぶりアルバム発売前日にアカウント一時制限！ドリカム・中村正人が困惑 | RBB TODAY

人気バンド・DREAMS COME TRUEのスタッフアカウントが3月17日に更新され、中村正人の公式Xが一時制限を受けたことが報告された。

スタッフアカウントは17日に「中村正人です」と名乗り、「私のアカウントが凍結されたので、ここからポストします」と明かした。

なお、翌18日はDREAMS COME TRUEとして9年ぶりになるアルバム「THE BLACK ○ ALBUM」のリリース日。

中村は、「このタイミングでこんなことが起きるなんて驚きましたが乗り越えるしかございません。よろしくお願いしますとともにこの情報拡散お願いします」と呼びかけていた。

また、中村は次のポストで「これは『お前は少し黙っていろ』と神様のお告げでしょう。明日の発売日は、ベイビーズ、マサマニア、スタッフの皆様に任せておけということなのでしょう」としつつ、「ドリの大切な大切なオリジナルNEWアルバム、くれぐれもよろしくお願いします」とつづっていた。

このポストには、「凍結ではなく一時的に制限されたのかな？」「凍結ではなく制限なので、アカウント復活もきっと早いかと」という声が寄せられていた。

18日現在、中村個人のXアカウントは「注意:このアカウントは一時的に制限されています」という警告が出るものの、完全に削除（凍結）されたわけではなく、過去のポスト自体は閲覧可能な状況となっている。



※中村正人がXアカウント一時制限を報告

