パク・ボゴムとも共演…俳優コ・ジュン（47）、一般女性と結婚へ！「互いの道しるべになる」 | RBB TODAY

俳優のコ・ジュン（47）が、ついに結婚する。

3月17日、コ・ジュンが来る4月5日にソウル近郊で一般女性と挙式することが明らかになった。

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公開された招待状には、「指先が触れるだけで心が温まる人と共に、新しい世界を描きながら、互いの道しるべになろうと思います」という、真心のこもったメッセージが綴られている。

関係者によると、コ・ジュンと婚約者の女性は長年の知人関係だったという。昨年から恋人関係へと発展し、このたびゴールインを迎えることとなった。

（写真提供＝OSEN）コ・ジュン

コ・ジュンは2001年に映画『ワニ＆ジュナ ～揺れる想い～』でデビューして以来、数々の作品で圧倒的な存在感を放ってきた。特にドラマ『熱血司祭』や『ミスティ～愛の真実～』『君を守りたい～SAVE ME～』、パク・ボゴム主演で話題を集めた『グッドボーイ』などで、強烈なキャラクターを熱演。変幻自在な演技派俳優として、視聴者に深い印象を残している。

また、映画でも『タチャ 神の手』や『ミッドナイト・ランナー』などに出演。スクリーンでも唯一無二の個性を発揮し、その確かな演技力で高く評価されている。

（記事提供＝OSEN）

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