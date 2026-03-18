元AKB入山杏奈、訪問看護事業で会社設立を報告「日々の暮らしを支える取り組み」 | RBB TODAY

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元AKB入山杏奈、訪問看護事業で会社設立を報告「日々の暮らしを支える取り組み」

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入山杏奈　＜撮影　竹内みちまろ＞
  • 入山杏奈　＜撮影　竹内みちまろ＞

　AKB48の元メンバーで女優の入山杏奈が3月17日にXを更新し、訪問看護事業で新たに会社を立ち上げることを報告した。

　グループ卒業後は女優として活動していた入山だが、17日にXで「一人ひとりが自分らしく歩んでいける社会をつくりたい。その思いを形にするため、このたび会社を立ち上げました」と報告。

　社名はスペイン語の「Viva la vida（人生を謳歌する）」というフレーズに着想を得て、「人生をその人らしく歩み続けてほしい」という願いを込めて「Vilada（ビラーダ）」にしたことを明かした。

　また、入山は会社では「訪問看護事業を起点に、住み慣れた場所で、自分のペースで日常を大切に過ごせるよう、心と生活にそっと寄り添うケアを届けていきます」と説明。

　今後は美容や健康に関わる事業も展開するとのこと。「日々の暮らしを支える取り組みを広げていきたいと考えています」とつづり、「これからどうぞよろしくお願いします」とコメントしていた。

　このポストには、「元アイドルが立ち上げる会社の中に一番尊敬できる事業」「素敵な会社だなぁ」「凄い行動力」という声が集まっていた。

※【画像】入山杏奈が訪問看護事業での会社設立を報告


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