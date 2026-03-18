BTSカムバック公演を前に韓国大統領が声明「万全の準備を期す、チケット転売は必ず通報を」 | RBB TODAY

BTSのカムバック公演を3日後に控え、李在明（イ・ジェミョン）大統領が安全管理に万全を期すよう強調した。

3月18日、李大統領はSNSを通じて「3月21日土曜日、光化門（クァンファムン）広場にて、大韓民国の誇りであるアーティストBTSの公演が開催されます」と始まる長文のメッセージを投稿した。

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李大統領は「“アリラン”をテーマに、我々の美しい文化遺産とKカルチャーの魅力を分かち合う意義深い時間になることを期待しています。イベントが安全に進行できるよう、関係省庁や地方政府、警察、消防をはじめとする関係機関と共に万全の準備を整えています」と述べ、「公演前後の交通や人混みの管理、緊急事態の対応に至るまで、すべてのプロセスを細心の注意を払って徹底的に準備します」と説明した。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）

続けて「国民の皆様におかれましても、常にそうであったように、互いを思いやり秩序を守り、成熟した市民意識を示してくださると信じています。現場の安全要員の案内に協力し、市場の秩序を乱すチケット転売は必ず通報してください」と付け加えた。

最後に「今回のBTSの公演が、韓国が築き上げた偉大な文化の力を改めて証明し、世界中の人々の記憶に長く刻まれる特別な瞬間になることを願っています」と伝えた。

なお、BTSは3月20日に5thフルアルバム『ARIRANG』をリリースし、翌21日にソウル・光化門（クァンファムン）広場でカムバックライブ「BTS THE COMEBACK LIVE：ARIRANG」を開催する。

（記事提供＝OSEN）

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