もう間違い探しレベル！高須クリニックCM第3弾、松本人志の変化はどこ？ | RBB TODAY

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もう間違い探しレベル！高須クリニックCM第3弾、松本人志の変化はどこ？

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ダウンタウン・松本人志【写真：鶴見菜美子】
  • ダウンタウン・松本人志【写真：鶴見菜美子】

　高須クリニックの新CM第3弾が3月15日放送の「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」（日本テレビ系）で放映され、第1弾第2弾との微妙な違いが話題になっている。

　2日放送回から放映されている新CM。ヘリコプターと会議シーンが映る同クリニックおなじみのCMだが、アップになった高須克弥院長の奥に、ダウンタウンの松本人志が写り込んでおり、松本にとっては約2年ぶりの地上波テレビ登場となっていた。

　第1弾では黒髪のウィッグとメガネ、髭を付けた松本が正面を向いていたが、第2弾ではカメラに顔を向ける高須院長の動作と奥の松本がリンクし、同じタイミングで顔を動かしているものになっていた。

　一方、第3弾については、12日に高須院長がXで「期待してね」と呼びかけ

　15日に放映されたその第3弾では、第1弾と同様に最初からカメラを見つめているものになっていたが、メガネと髭がなくなっており、黒いウィッグのみを着用していた。

　高須院長は同日にXでCMが流れているテレビを撮影した動画を公開しつつ、「『どんどん進化する「ガキの使いやあらへんで！！』提供高須クリニックCMなう」とつづった。

　また、YouTubeチャンネルにも同CMを公開し、Xで「高須クリニックCM第3弾の感想が聞きたい」と呼びかけていた。

　このCMにネット上からは、「徐々に変装を解いていく松ちゃん笑」「次はヅラがなくなりそう」「どんどんまっちゃんに近づいてる」という声が集まっていた。

※【動画】高須院長、松本人志起用の高須クリニック新CM第三弾を公開


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