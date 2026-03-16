もう間違い探しレベル！高須クリニックCM第3弾、松本人志の変化はどこ？ | RBB TODAY

高須クリニックの新CM第3弾が3月15日放送の「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」（日本テレビ系）で放映され、第1弾と第2弾との微妙な違いが話題になっている。

2日放送回から放映されている新CM。ヘリコプターと会議シーンが映る同クリニックおなじみのCMだが、アップになった高須克弥院長の奥に、ダウンタウンの松本人志が写り込んでおり、松本にとっては約2年ぶりの地上波テレビ登場となっていた。

第1弾では黒髪のウィッグとメガネ、髭を付けた松本が正面を向いていたが、第2弾ではカメラに顔を向ける高須院長の動作と奥の松本がリンクし、同じタイミングで顔を動かしているものになっていた。

一方、第3弾については、12日に高須院長がXで「期待してね」と呼びかけ。

15日に放映されたその第3弾では、第1弾と同様に最初からカメラを見つめているものになっていたが、メガネと髭がなくなっており、黒いウィッグのみを着用していた。

高須院長は同日にXでCMが流れているテレビを撮影した動画を公開しつつ、「『どんどん進化する「ガキの使いやあらへんで！！』提供高須クリニックCMなう」とつづった。

また、YouTubeチャンネルにも同CMを公開し、Xで「高須クリニックCM第3弾の感想が聞きたい」と呼びかけていた。

このCMにネット上からは、「徐々に変装を解いていく松ちゃん笑」「次はヅラがなくなりそう」「どんどんまっちゃんに近づいてる」という声が集まっていた。

※【動画】高須院長、松本人志起用の高須クリニック新CM第三弾を公開

