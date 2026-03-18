元櫻坂46・長沢菜々香、Wikipedia「作ってくれてありがとう」→数時間で削除「無くなった…」 | RBB TODAY

櫻坂46の元メンバーの長沢菜々香が3月18日、自身の呼びかけによって作られたWikipediaページが数時間で削除されてしまったことを報告した。
長沢は17日にXで「私のWikipediaってないのか」とつぶやき、「画像変えて欲しいと思ったけどそもそも無かった悲しい」と嘆いた。
また、次のポストでは「Wikipediaの写真これにしてください！お願い！！！」と自身の写真をアップし、呼びかけていた。
その約5時間後までにWikipediaに「長沢菜々香」のページが作成され、長沢は「え、Wikipediaって誰でも作れるの？作ってくれてありがとう」と作成者に感謝。「写真も指定したのだ！嬉しい！！！」とつづっていた。
その後、長沢は自身の略歴についてXを通じて情報を訂正していたが、18日未明にXで「ねえ待って」「もう私のWikipedia無くなった…」とページが削除されてしまったことを報告。
URLにアクセスすると櫻坂46のページの「元メンバー」の項目に飛んでしまい、長沢は「内容も全部消えてる 嫌」と悲しみをつづっていた。
元欅坂46・長沢菜々香、一般男性と8月に結婚へ「初めて『結婚をしたい』と思える方」 | RBB TODAY
元欅坂46の長沢菜々香が6日、自身のインスタグラムを更新し、現在一般男性と交際中であることや、8月に入籍予定であることを明かした。
https://www.rbbtoday.com/article/2020/06/07/179566.html続きを読む »
渡辺梨加、欅坂46時代の“パン屋企画”切り抜き動画拡散にコメント「弱い自分が出てしまい、SNSから逃げてしまいました」 | RBB TODAY
渡辺梨加は、パン屋企画の動画拡散に触れ、自身の未熟さを反省し、謝罪と前向きな成長意思を示した。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/02/02/243261.html続きを読む »