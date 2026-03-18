元櫻坂46・長沢菜々香、Wikipedia「作ってくれてありがとう」→数時間で削除「無くなった…」 | RBB TODAY

櫻坂46の元メンバーの長沢菜々香が3月18日、自身の呼びかけによって作られたWikipediaページが数時間で削除されてしまったことを報告した。

長沢は17日にXで「私のWikipediaってないのか」とつぶやき、「画像変えて欲しいと思ったけどそもそも無かった悲しい」と嘆いた。

また、次のポストでは「Wikipediaの写真これにしてください！お願い！！！」と自身の写真をアップし、呼びかけていた。

その約5時間後までにWikipediaに「長沢菜々香」のページが作成され、長沢は「え、Wikipediaって誰でも作れるの？作ってくれてありがとう」と作成者に感謝。「写真も指定したのだ！嬉しい！！！」とつづっていた。

その後、長沢は自身の略歴についてXを通じて情報を訂正していたが、18日未明にXで「ねえ待って」「もう私のWikipedia無くなった…」とページが削除されてしまったことを報告。

URLにアクセスすると櫻坂46のページの「元メンバー」の項目に飛んでしまい、長沢は「内容も全部消えてる 嫌」と悲しみをつづっていた。

※長沢菜々香、Wikipedia削除される

