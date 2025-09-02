 元NMB48・吉田朱里、第一子妊娠を発表！ | RBB TODAY
元NMB48・吉田朱里、第一子妊娠を発表！

吉田朱里【写真：竹内みちまろ】
  • 吉田朱里【写真：竹内みちまろ】

　2日、元NMB48メンバーの吉田朱里が公式YouTubeチャンネルを更新し、第一子の妊娠を報告した。

　吉田は昨年4月、同チャンネルで一般男性との結婚を発表していた。この日、吉田は動画で「この度、第一子となる新しい命を授かりました 。本当にここまで支えてくださった皆さん ありがとうございます」と報告。続けて「出産は来年を予定しています」と、2026年の出産を予定していることを伝えた。

　また吉田は「結構早くからお腹が出てき始めていたというのと。太った。本当に太りました！ムチムチになっちゃって、ちょっと早くから気づいてらっしゃる方もいらっしゃって」と、体型の変化から発表前に妊娠に気づいたファンがいたことを明かした。

　さらに、8月中旬に開催した『アカリンFes mini 2025 in 大阪』については、「安定期にちょうど入っていたんですけど、（イベントで発表すると）皆さんに変に気を使わせちゃうかな」とし、このタイミングでの発表に至った経緯を説明した。

※吉田朱里公式YouTube『【ご報告】第一子を授かりました。』


《平木昌宏》

