 NMB48・芳賀礼、大人びた表情の至近距離ショット！1st写真集表紙公開 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ グラビア 記事

NMB48・芳賀礼、大人びた表情の至近距離ショット！1st写真集表紙公開

エンタメ グラビア
注目記事
（帯なし）撮影●酒井貴弘・双葉社
  • （帯なし）撮影●酒井貴弘・双葉社
  • （帯なし）Amazon限定表紙　撮影●酒井貴弘・双葉社

　2月18日に発売されるNMB48・芳賀礼の1st写真集『ぽんっ』（双葉社）の表紙およびAmazon限定版表紙が公開された。

　同作は本人の持ち味である「あざとさ」を全開にした、まるで一緒に旅行をしているかのような臨場感が味わえる一冊。初水着と初ランジェリーにも挑戦した。通常版の表紙には、これまで見せたことがない大人っぽい表情のカットを採用。新たな芳賀に出会える内容となっている。

　Amazon限定版の表紙には、本人が「世界で一番好き！」と語る「うさぎ」の衣装でのカットが選ばれた。本人発案で実現したというこの衣装は、通常版とはまた異なる、セクシーかつキュートでおしゃれな仕上がりだ。

（帯なし）Amazon限定表紙　撮影●酒井貴弘・双葉社

　撮影を担当した酒井貴弘氏は「ページを開くと、何かが弾けた。それは大人が決めた可愛さでもなく、夢の前で、足を止めかけた迷いでもなく、未来が、彼女と一緒に走り出す合図だった」とコメントを寄せている。なお、発売記念イベントは東京と大阪で開催。東京は2026年2月21日にSHIBUYA TSUTAYA 8Fで、大阪は2月23日にTSUTAYA EBISUBASHI イベントフロアで行われる予定だ。

　芳賀は兵庫県出身の19歳。NMB48の9期生として2022年末にお披露目され、現在はグループのエースとして牽引する中心人物となっている。愛称は「れいぽん」。満点の笑顔と明るさ、そして「あざとさ」でファンを魅了している。


NMB48・芳賀礼、初ランジェリー＆初水着に挑戦！1st写真集が2026年2月に発売決定 | RBB TODAY
画像
NMB48の芳賀礼初写真集『ぽんっ』が2026年2月発売。水着やランジェリーに挑戦し、彼女感あふれる沖縄旅を収録。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/25/241541.html続きを読む »

NMB48・板垣心和、キュートな笑顔と美バスト披露！“水着グラビア”にファン釘付け！ | RBB TODAY
画像
NMB48の板垣心和が11日、自身のインスタグラムを更新。水着グラビアのオフショットを公開し、ネット上で注目を集めている。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/02/12/226476.html?utm_source=rbbtoday.com&utm_medium=article&utm_content=linkcard_2NUCXKHQ続きを読む »

【特別版】NMB48芳賀礼１ｓｔ写真集(限定オリジナルカバーVer.)
￥3,300
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

青春のデッドライン (通常盤 Type-A)(DVD付)
￥1,518
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

グラビア

写真集

NMB48

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top