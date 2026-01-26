NMB48・芳賀礼、大人びた表情の至近距離ショット！1st写真集表紙公開 | RBB TODAY

2月18日に発売されるNMB48・芳賀礼の1st写真集『ぽんっ』（双葉社）の表紙およびAmazon限定版表紙が公開された。

同作は本人の持ち味である「あざとさ」を全開にした、まるで一緒に旅行をしているかのような臨場感が味わえる一冊。初水着と初ランジェリーにも挑戦した。通常版の表紙には、これまで見せたことがない大人っぽい表情のカットを採用。新たな芳賀に出会える内容となっている。

Amazon限定版の表紙には、本人が「世界で一番好き！」と語る「うさぎ」の衣装でのカットが選ばれた。本人発案で実現したというこの衣装は、通常版とはまた異なる、セクシーかつキュートでおしゃれな仕上がりだ。

（帯なし）Amazon限定表紙 撮影●酒井貴弘・双葉社

撮影を担当した酒井貴弘氏は「ページを開くと、何かが弾けた。それは大人が決めた可愛さでもなく、夢の前で、足を止めかけた迷いでもなく、未来が、彼女と一緒に走り出す合図だった」とコメントを寄せている。なお、発売記念イベントは東京と大阪で開催。東京は2026年2月21日にSHIBUYA TSUTAYA 8Fで、大阪は2月23日にTSUTAYA EBISUBASHI イベントフロアで行われる予定だ。

芳賀は兵庫県出身の19歳。NMB48の9期生として2022年末にお披露目され、現在はグループのエースとして牽引する中心人物となっている。愛称は「れいぽん」。満点の笑顔と明るさ、そして「あざとさ」でファンを魅了している。