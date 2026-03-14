 天羽希純、多彩なシチュエーションで圧巻のボディライン披露！最新デジタル写真集の誌面カット公開 | RBB TODAY
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天羽希純、多彩なシチュエーションで圧巻のボディライン披露！最新デジタル写真集の誌面カット公開

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天羽希純（提供：週刊 SPA!編集部 撮影：鈴木ゴータ ヘアメイク：塩田結香（JULLY） スタイリング：工藤沙恵）
  • 天羽希純（提供：週刊 SPA!編集部 撮影：鈴木ゴータ ヘアメイク：塩田結香（JULLY） スタイリング：工藤沙恵）
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  • 天羽希純（提供：週刊 SPA!編集部 撮影：鈴木ゴータ ヘアメイク：塩田結香（JULLY） スタイリング：工藤沙恵）
  • 天羽希純（提供：週刊 SPA!編集部 撮影：鈴木ゴータ ヘアメイク：塩田結香（JULLY） スタイリング：工藤沙恵）

　天羽希純のデジタル写真集『SPA!グラビアン魂デジタル写真集 天羽希純「明るいドラマ」』が発売され、発売を記念して誌面カットが公開された。


天羽希純（提供：週刊 SPA!編集部 撮影：鈴木ゴータ ヘアメイク：塩田結香（JULLY） スタイリング：工藤沙恵）

　同作は、『週刊SPA!』のグラビアコーナー「グラビアン魂」で掲載しきれなかったカットを収録したデジタル写真集。公開された誌面カットでは、天羽の柔らかな表情を捉えたカットのほか、リビングや浴室で撮影されたショット、ヘッドフォンを使った印象的なカットなどを見ることができる。


天羽希純（提供：週刊 SPA!編集部 撮影：鈴木ゴータ ヘアメイク：塩田結香（JULLY） スタイリング：工藤沙恵）

　また、軽やかな衣装をまとった後ろ姿のカットも収録されており、さまざまなシチュエーションの中で天羽の魅力を切り取った一冊に仕上がっている。


天羽希純（提供：週刊 SPA!編集部 撮影：鈴木ゴータ ヘアメイク：塩田結香（JULLY） スタイリング：工藤沙恵）

　天羽希純は東京都出身。身長164センチ。グラビアアイドルとして活動し、所属していたアイドルグループ・#2i2は2025年末をもって解散した。なお、本作は「グラビアン魂」で紹介しきれなかったカットをまとめたデジタル写真集となっている。


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