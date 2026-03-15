脇腹までガッツリと…IVE・リズ、大胆カットの“ハイレグ”衣装で視線を圧倒「すさまじい破壊力」 | RBB TODAY

IVEのリズが、抜群のスタイルと美貌でファンを釘付けにした。

リズは最近、自身のインスタグラムに「女の悪魔」というコメントを添えて数枚の写真を投稿した。

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公開された写真には、ウエストラインが大胆にカットアウトされたハイレグ衣装をまとったリズの姿が収められている。引き締まったボディラインを披露し、クールな雰囲気で魅了した。

投稿を見たファンからは「世界一の美しさ」「すさまじい破壊力」「スタイル異次元」などのコメントが寄せられている。

（写真＝リズInstagram）

なお、リズが所属するIVEは最新アルバム『REVIVE+』をリリースし、精力的な活動を展開している。

◇リズ プロフィール

2004年11月21日生まれ。2021年12月1日、6人組ガールズグループIVEのメンバーとしてデビューした。デビュー曲『ELEVEN』をはじめ、『LOVE DIVE』『After LIKE』が3連続ヒットを記録し、一気に人気ガールズグループの仲間入りを果たした。グループではユジンと共にメインボーカルを務める。メンバーによると、恥ずかしがり屋だが、親しくなると気さくでおもしろい一面があるとのこと。

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