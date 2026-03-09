 女優・井本彩花、今だからこそ表現できる最高傑作！2nd写真集のタイトル＆表紙カット公開 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
女優・井本彩花、今だからこそ表現できる最高傑作！2nd写真集のタイトル＆表紙カット公開

井本彩花2nd写真集「BEST,」（東京ニュース通信社刊）撮影／東京祐
　19日に発売される、女優・井本彩花の約4年ぶりとなる2nd写真集（東京ニュース通信社）のタイトルが『BEST,』に決定。あわせて表紙カットも公開された。

　同作のタイトルは井本本人が命名した。「22歳の私だからこそ表現できる最高傑作の1冊になったと思うから」「これからもどんどんBESTを更新し続けていきたい」という想いが込められている。

　通常版の表紙は沖縄の砂浜で撮影されたカットを採用した。夕暮れの光の中、ナチュラルなメイクと頬や肩に残る砂の粒が素肌の透明感を引き立てている。BESTを更新し続けたいという静かな決意を感じさせる表紙となった。

　DVD付限定表紙版の表紙は、ラグジュアリーなホテルの1室で撮影されたカットを採用している。まっすぐに射抜く視線、色づく唇、美しい白い肌が井本の大人の魅力を表現しており、少女から大人への成長を捉えた1枚に仕上がっている。

　発売記念イベントが3月20日にSHIBUYA TSUTAYAで開催される。参加券のWEB受付は2月19日17時から開始。1冊券では商品1冊のお渡しとイベント限定生写真1枚（全5種からランダム）がもらえる。3冊券では生写真3枚とツーショット撮影（チェキまたはスマートフォン）1回が、5冊券では生写真5枚コンプリートとツーショット撮影1回、さらにイベント限定A2ポスターが特典となる。

井本彩花2nd写真集「BEST,」DVD付限定表紙版（東京ニュース通信社刊）撮影／東京祐

　また、DVD付限定表紙版の発売も決定した。Amazonと楽天ブックスの対象店舗でのみ入手できる。通常版とは表紙絵柄が異なり、メイキングDVDが綴込付録として付く。価格は6160円（税込）で、数量限定での販売となる。

井本彩花2nd写真集「BEST,」書泉（ブックタワー/グランデ/オンラインショップ）購入特典生写真
井本彩花2nd写真集「BEST,」ローソンエンタテインメント（WEBのみ）購入特典生写真

　通常版購入者特典も用意されている。セブンネットショッピングでは直筆サイン入り写真集が、書泉とローソンエンタテインメントでは生写真1枚が特典となる。特典の絵柄は対象店舗によって異なる。


《アルファ村上》

