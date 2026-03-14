森嶋あんり、初写真集「あんちゅ」は自然体の笑顔満載で「夢を叶えられました」 | RBB TODAY

森嶋あんりが14日、都内にて自身初となる写真集「森嶋あんり 1st写真集 あんちゅ」（KADOKAWA）の発売記念イベントを開催し報道陣の囲み取材に応じた。

森嶋あんり【写真：竹内みちまろ】

森嶋あんり【写真：竹内みちまろ】

森嶋あんり【写真：竹内みちまろ】

森嶋あんり【写真：竹内みちまろ】

同作は、フィリピン・セブ島でロケを行った「現在パート」と、生まれ育った地である「群馬パート」に分かれ、素のままの表情を写し出した。様々な水着姿のカットを多数収録するほか、ランジェリー姿やドレッシーな姿などバリエーション豊富な衣裳で新たな一面が見られる仕上がりとなっている。

「森嶋あんり 1st写真集 あんちゅ」（KADOKAWA） (C)01familia ,Ltd. All Rights Reserved.

「森嶋あんり 1st写真集 あんちゅ」（KADOKAWA） (C)01familia ,Ltd. All Rights Reserved.

「森嶋あんり 1st写真集 あんちゅ」（KADOKAWA） (C)01familia ,Ltd. All Rights Reserved.

森嶋あんり【写真：竹内みちまろ】

写真集のオファーの話を聞いた際、当初は「えっ、私？」と疑問に思い信じられなかったというが、「写真集という大きなものを出すという夢を叶えられました」、「今このように取材もしていただいてすごく嬉しいです」などと声を弾ませた。

「森嶋あんり 1st写真集 あんちゅ」（KADOKAWA） (C)01familia ,Ltd. All Rights Reserved.

「森嶋あんり 1st写真集 あんちゅ」（KADOKAWA） (C)01familia ,Ltd. All Rights Reserved.

「森嶋あんり 1st写真集 あんちゅ」（KADOKAWA） (C)01familia ,Ltd. All Rights Reserved.

「森嶋あんり 1st写真集 あんちゅ」（KADOKAWA） (C)01familia ,Ltd. All Rights Reserved.

同作には、「きめていないふとした瞬間に笑っているシーン」など笑顔のカットが多いそう。「見てくださる方のお気に入りの笑顔のショットを見つけてくれたら嬉しいなと思います」と目を輝かせた。

昨年末に所属していたアイドルグループ「#2i2（ニーニ）」が解散となった。今後の活動については「やはり歌うことが好きなので、またステージに立ちたいという気持ちがあります。去年初めて作詞と作曲に挑戦しました。今年も来年もですが、これからどんどん音楽のことについて勉強して、自分で1曲作ることが今の一番の目標です」と意欲を燃やした。

憧れは、グラビアで一時代を築いた川崎あや。「カッコイイ先輩の快進撃に憧れる部分がありますので、それを、森嶋あんりとして歩んでいきたいです」と先輩の背中を追いながらも自身の魅力に磨きをかけていきたいと語った。