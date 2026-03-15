離婚後もセレブ生活　バツイチ40代の“最強童顔”女優キ・ウンセ、ソウル高級住宅街に引っ越しへ | RBB TODAY

離婚後もセレブな暮らしで話題の女優キ・ウンセが、ソウル有数の高級住宅街・平倉洞への引っ越し計画を明かした。

YouTubeで新居を公開し、一戸建てを大規模リフォームして移り住む予定だという。

【写真】キ・ウンセ、“無防備”すぎる胸元

キ・ウンセは最近、自身のYouTubeチャンネルを通じて「平倉洞（ピョンチャンドン）の家ネタバレ、私、引っ越せますよね？」というタイトルの動画を公開した。

動画の中で彼女は、ソウル鍾路区・平倉洞の一戸建て住宅へ引っ越す計画を明らかにした。

平倉洞は、ソウルを代表する高級住宅街の一つだ。最近では、歌手イ・ヒョリとイ・サンスン夫妻が済州島生活を終え、この地に新居を構えたことでも話題になった。キ・ウンセもまた、平倉洞の一戸建て住宅を大規模にリフォームして引っ越すと明かし、注目を集めている。

（画像＝キ・ウンセYouTubeチャンネル）

キ・ウンセは「本来は（インテリアが）完成してからビフォーアフターのように公開するつもりだったが、思ったより気にしている人が多いので、見ながら話していこうと思う」と語り、インテリア計画についても詳しく説明した。

彼女は「デザイン的な要素がほとんどなく、とても古い家なので設備面で手直しするところが多い。今はインテリアの前に設備をしっかり整えている」と強調した。

また、平倉洞に引っ越すことを決めた理由として自然の風景を挙げた。キ・ウンセは、実際に山と住宅が調和した新居の風景を見せながら「私はずっと山の中に住みたいという気持ちがあった。でも一人で人里離れた山に住むことはできないので難しかった。山の気がとてもいい。山の頂を見ながら、この山のエネルギーを受けてこれからもっと順調に進んでいけたらと思う」と語った。

さらに「景色に惚れたのもあるし、新しい家にはキッチンの隣にテラスがある。テラスでいろいろできそうだ」と話した。実際、キ・ウンセの平倉洞の新居は、2階に玄関があり、下に降りるほどキッチンやリビングなどの生活空間が広がるユニークな複層構造で注目を集めた。

（画像＝キ・ウンセYouTubeチャンネル）

これについてキ・ウンセは「2階はすべて衣装部屋にする予定。1階がメインスペースだ。天井が高いので、異国的な雰囲気を作れそうだ」とインテリアへの抱負も明かした。特にキッチン横のテラスには強い関心を見せ、「今住んでいる家ではバーベキューパーティーをするには2階まで全部運ばなければならないが、新しい家はキッチンのすぐ横から外に出られる」と期待を語った。

普段からキ・ウンセは個人のYouTubeチャンネルを通じて、離婚後に一人で暮らす家で、自身の好みを反映した洗練されたインテリアを公開し話題を集めてきた。

「家を一軒建てるようなものだ」という彼女の発言が、平倉洞に引っ越した後に公開される新居の姿への期待と関心を高めている。

（記事提供＝OSEN）

◇キ・ウンセ プロフィール

1983年4月8日生まれ、本名ピョン・ユミ。2006年のドラマ『透明人間チェ・ジャンス』で女優としてデビューして作品に出演したが、大きな注目を集めることができなかった。2012年9月に12歳年上の事業家と結婚後、自身のSNSを通じて生活やファッションの写真を上げながら、インフルエンサーとして有名に。その後、ドラマ『がんばれ！プンサン』『王女ピョンガン 月が浮かぶ川』『今、別れの途中です』などに出演し、女優業を再開させた。2023年9月に離婚を知らせている。

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