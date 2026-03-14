相沢菜々子が2nd写真集でありのままをさらけ出す！？表紙はこだわりの大胆カット | RBB TODAY

相沢菜々子が14日、都内にて2nd写真集「相沢菜々子写真集 TOW」（玄光社）の発売記念イベントを開催し報道陣の囲み取材に応じた。

相沢菜々子【写真：竹内みちまろ】

相沢菜々子【写真：竹内みちまろ】

相沢菜々子【写真：竹内みちまろ】

同作の撮影は昨年9月と10月に千葉、熱海、浜松で行った。長い手足と9頭身の抜群のプロポーションをさらけ出し、プールではしゃぐキュートなカットをはじめ、濡れたブラウスから素肌を覗かせるカット、はだけた浴衣で憂いを帯びたまなざしを見せるカットなど見どころの多い内容となっている。

相沢菜々子【写真：竹内みちまろ】

相沢菜々子【写真：竹内みちまろ】

相沢菜々子【写真：竹内みちまろ】

相沢菜々子【写真：竹内みちまろ】

白のワンピース姿で登場した相沢。「昨今はAIで加工できたり、きれいなレタッチなども流行っていると思いますが、そんな時代に、原点回帰ではありませんが、ありのままを見せるということで」と写真集のコンセプトを紹介した。

表紙は胸元を大胆に露出したランジェリーカット。「ガラス越しのカットで表紙としては『どうなのだろうか』という話もあったのですが、これがバッチリきまっていて目の強い感じが出ていて私はすごく好きだったのでこれを推させていただきました」とこだわりの1枚であることを明かした。

2026年1月より放送のTVアニメ『MFゴースト 3rd Season』でエマ・グリーン役を務め、声優デビューを果たした。「今後どんな分野に力を入れたい？」と尋ねられると「今年30歳になるのですが、今年もいろいろと挑戦があります」と目を輝かせた。