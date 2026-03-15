IVE・ガウル、個人YouTubeチャンネル『ガウルの温度』開設！初回動画で“グループ愛”を語る「IVEは私の人生」 | RBB TODAY

IVEのガウルが、自身初となる単独YouTubeコンテンツを始動させた。

最近、ガウルのYouTubeチャンネル『ガウルの温度』にて第1回のエピソードが公開された。

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記念すべき初回の動画でガウルは、「Get 2 Know Me?」をコンセプトに、自身の魅力を解き明かす「キム・ガウル説明会」を開催。2026年のビジョンボードを作成しながら将来の目標を共有したほか、日常を収めた写真を通じて趣味や関心事について率直に語った。

ビジョンボードを作成する際、最初に貼る写真としてIVEのグループ写真を選んだガウルは、「IVEは私の人生のすべて」と語り、グループへの深い愛情を露わにした。

（画像＝『ガウルの温度』キャプチャ）

続いて、趣味の話題では「読書」を挙げ、知的な一面で注目を集めた。普段から幅広いジャンルの本に親しんでいるという彼女は、今年一冊目の本を選んだ際のエピソードを披露。「一年の始まりを飾る本だからこそ、良い本を選びたかった。他の人が投稿した『年末の読書まとめ』なども参考にした」と、読書に対する並々ならぬ情熱を明かした。

また、好きな食べ物やこだわりのオリジナルレシピを紹介するなど、プライベートな好みも惜しみなく共有した。

さらに、韓国で配信中のNetflixバラエティ番組『デスゲーム：1000万ウォンを懸けろ』（原題）への初参戦についても言及。「本番が近づくにつれてドキドキした」と明かしつつも、「いざゲームが始まると自分の中に確信が芽生えた。『行けるところまで行ってみよう』という思いで挑戦し続けた」と、勝負師としての顔も覗かせた。

（画像＝『ガウルの温度』キャプチャ）

また、初のソロ曲『Odd』の制作秘話についても告白。昨年10月の2ndワールドツアー「SHOW WHAT I AM」で初披露された同曲の作詞に参加したガウルは、「不安で不完全な瞬間も、それ自体が輝いているというメッセージを込めたかった」と解説。衣装のリファレンス（資料）を自ら提案するなど、アーティストとしてのストイックな一面も見せた。

自身のチャンネル名に込めた思いについては、「作業中や何かをしながらでも、気楽に観られるコンテンツにしたかった。視聴者の皆さんがヒーリングできる時間になれば嬉しい」と明かした。

ガウルは今年の目標として「再生回数100万回」を掲げており、今後は読書、料理、旅行など、彼女ならではの色彩に溢れた多彩なコンテンツを届ける予定だ。

IVE ガウルの個人YouTubeチャンネル『ガウルの温度』は、毎週水曜日の21時に公開される。

（記事提供＝OSEN）

◇ガウル プロフィール

2002年9月24日生まれ。韓国・仁川出身。本名キム・ガウル。中学校3年生の時、「仁川青少年ダンス大会」予選でSTARSHIPエンターテインメントにスカウトされた。他の芸能事務所からもスカウトされたことがあったが、STARSHIPにスカウトされた時期の「タイミングがよかった」と言っている。2021年12月1日、6人組ガールズグループIVEのメンバーとしてデビューした。練習生期間は4年半と、メンバーの中では一番長い。

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