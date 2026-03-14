“グラビア界の大本命”福井梨莉華がカレンダー発売！「今日はホワイトデーなので314点満点！」 | RBB TODAY

福井梨莉華が14日、『卓上 福井梨莉華 2026.4-2027.3カレンダー』（わくわく製作所）発売記念イベントを都内にて行った。



同作は、福井の無邪気で若々しさあふれる笑顔のカットや、普段は見られないクールな表情を収録。今を駆け抜ける“グラビア界の大本命”の彼女が存分に感じられる一冊になっている。



福井梨莉華【撮影：小宮山あきの】



福井梨莉華【撮影：小宮山あきの】

春らしいピンク色の衣装で登場した福井は、「去年はたくさんグラビアの現場に行かせていただいたのですが、まだ1回もやっていないような私を見せたいと思って、水を使った幻想的なカットだったり、マーメイドのような水着を着たりしています」と同作のコンセプトを紹介。



福井梨莉華【撮影：小宮山あきの】



福井梨莉華【撮影：小宮山あきの】

「表紙は朝起きた後のような爽やかなカットになっていて、ゆるふわな感じの私が楽しめます。クールビューティな感じで撮り下ろしていただいたカットもあって、机の上に置くだけで華がある卓上カレンダーになっています。部屋の机の上や玄関、枕元に置いてもらえたらいいな」と笑顔でアピールした。

“お気に入りの一枚”はマーメイドの衣装を着用したものだといい、「浅い水辺でオーロラのシートを使って、そこに寝てマーメイドみたいな感じになりました」と撮影時を回顧。「素の自分に1番近いカットは?」と聞かれると「表紙のカットが1番素に近い気がします」と笑顔で話した。



福井梨莉華【撮影：小宮山あきの】



福井梨莉華【撮影：小宮山あきの】

また「カレンダーに点数を付けると?」と振られると「今日はホワイトデーなので、314点満点です」とコメント。バレンタインやホワイトデーの思い出については「小学校の時にチョコを作って、学校を帰ってからピンポンを押して交換するというのを友達同士でやっていました。本命チョコは当時好きだった男の子にあげたのですが、その子は人気者だったので、ホワイトデーにお返しが返ってこなかったです。苦い思い出です」とエピソードを披露した。



福井梨莉華【撮影：小宮山あきの】

グラビアで雑誌の表紙を飾るなど活躍中の福井。グラビア活動に対する心境を尋ねられると「最初は水着になること自体も恥ずかしかったのですが、この1年間グラビアを通して、人前で表現することに対して恥ずかしさがなくなって、すごく楽しくグラビアをやれています」とにっこり。

「自分自身の魅力は?」との問いには「自然体でクラスの中の1人にいるような、身近な存在に感じれる笑顔が魅力だと思います」と声を弾ませた。