すんごい…TWICE・サナ、たっぷりボリュームで色気爆発！“透けミニワンピ”で見せたオトナの魅力 | RBB TODAY

ガールズグループTWICEのメンバー、サナが成熟した色気を出した。

去る3月8日、サナは自身のインスタグラムを更新。

【写真】はみ出てる…サナ、「あかん」姿に

キャプションには、英語で「皆さんのおかげで北米ツアーの第2部を終えることができた。第2部では、『PRADA（プラダ）』が私のソロステージ『DECAFFEINATED』の衣装を特別にデザインしてくれた。『PRADA』ならではの色で染まった私だけの『DECAFFEINATED』。本当にありがとう」という文章を綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、TWICEの北米ツアーのステージ裏を捉えたものである。サナはTWICEのスペシャルアルバム『TEN：The Story Goes On』に収録されたソロ曲『DECAFFEINATED』を披露した。

（写真＝サナInstagram）

写真のなかのサナは、自身がアンバサダーを務めるラグジュアリーブランド「PRADA」のオーダーメイド衣装を着用している。ワインレッドのシフォンプリーツが特徴的なミニワンピースで、大人の魅力を際立たせている。

投稿を目にしたファンからは、「プラダクイーン」「結婚して」「大人な衣装も似合う」といった反応が寄せられていた。

なお、サナが所属するTWICEは、現在6度目のワールドツアー「THIS IS FOR」を開催中だ。4月には東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で公演を行う予定だ。

◇サナ プロフィール

1996年12月29日生まれ。本名は湊崎紗夏（みなとざき・さな）。出身は大阪府。中学3年生の頃にJYPエンターテインメント関係者にスカウトされ、2012年から練習生に。2015年10月にTWICEのメンバーとしてデビューした。優れたビジュアルはもちろん、天真爛漫な性格とパフォーマンス時に見せる魅力的な仕草や表情もファンの心を掴んでいる。

