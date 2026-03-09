 形の良い美ヒップのS字カーブが素晴らしい！「極楽街」虚のスレンダー美女が妖艶だった【写真8枚】 | RBB TODAY
形の良い美ヒップのS字カーブが素晴らしい！「極楽街」虚のスレンダー美女が妖艶だった【写真8枚】

虚「極楽街」／elle（Instagram：mfn.__.mi）
  • 虚「極楽街」／elle（Instagram：mfn.__.mi）
  • 虚「極楽街」／elle（Instagram：mfn.__.mi）
  • 虚「極楽街」／elle（Instagram：mfn.__.mi）
  • 虚「極楽街」／elle（Instagram：mfn.__.mi）
  • 虚「極楽街」／elle（Instagram：mfn.__.mi）
  • 虚「極楽街」／elle（Instagram：mfn.__.mi）
  • 虚「極楽街」／elle（Instagram：mfn.__.mi）
  • 虚「極楽街」／elle（Instagram：mfn.__.mi）

2026年2月22日にタイのバンコクにあるデパート「ザ・モール・ライフストア バンカピ」内「MCC ホール」にて、大規模なコスプレイベント「KOKORO cos」が開催されました。同イベントは2023年から始まり、今回で10回目を数えました。次回は、3月1日、8月9日、11月8日を予定しています。


画像
東南アジアの中でも、タイはコスプレやゲームショウなどのイベントが盛り上がっているそうです。
今回のサークルスペースは約280、合計500人ほどの方がサークル参加し、来場者は4000人近くあったそうです。タイで開催されるオタクイベントの中でもコスプレに特化した施策が展開。毎回様々なテーマに合わせて海外からゲストコスプレイヤーを招待し、コスプレパフォーマンスステージ、コスプレ写真集等を頒布するサークルエリア、カメラマンがコスプレイヤーを撮影するサークルエリアなどが用意されています。

同イベントではコスプレイヤーの「elle」さんが、「極楽街」の「」で参加。手足が長く小道具の刃物を扱う動作が映えていました。また、S字カーブのポージングはもちろん、狂気を感じさせる表情作りも完成度が高く、ゾクっとさせられる魅力があります。


虚「極楽街」／elle（Instagram：mfn.__.mi）
モデル：elle（Instagram：mfn.__.mi

撮影：乃木章（X：@Osefly


《乃木章@INSIDE》

