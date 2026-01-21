僕が見たかった青空・金澤亜美、自身初のチューブトップビキニに挑戦！1st写真集先行カット公開 | RBB TODAY

2月27日に発売される、僕が見たかった青空・金澤亜美のファースト写真集（東京ニュース通信社）より、新たな先行カットが公開された。
今回新たに公開されたのは、自身初となるチューブトップビキニ姿のカット。パステルカラーの花柄ビキニでベンチに寝転ぶ金澤が手にしているのは、台湾の国民的おやつ「義美小泡芙（イーメイ・シャオパオフー）」だ。この一口サイズの甘いお菓子にロケ中すっかりハマってしまったという金澤は、3種類のフレーバーを食べ比べたり、お土産として購入したりと、撮影の合間に台湾の味も満喫した。
金澤は神奈川県出身の18歳。アイドルグループ・僕が見たかった青空のメンバーとして2023年にデビューした。同グループは現在、金澤がメインメンバー（センター）を務める最新シングル「あれはフェアリー」が発売中。3月29日の東京・KANDA SQUARE HALL公演を皮切りに、「僕が見たかった青空 全国ツアー2026 春」が開催される。
