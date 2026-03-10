木﨑ゆりあ、9年ぶりの写真集から特別カット公開！ベトナムで爽やかなランジェリーショット | RBB TODAY

10日発売の『週刊SPA!』（扶桑社）3月17日号の表紙と「美女地図」に、俳優の木﨑ゆりあが登場している。

撮影/前康輔 ヘアメイク/田森春菜(JULLY) スタイリング/筒井葉子(PEACEMONKEY)

木﨑は1996年愛知県生まれ 。2009年にアイドルグループ・SKE48に第3期生として加入し、その後AKB48に移籍してチーム4の副キャプテンを務めた。卒業後はドラマや舞台を中心に俳優として活動している。今回、9年ぶりとなる写真集を発売し、ベトナム・ハノイで撮影した同作から特別解禁カットを公開。爽やかな水色のランジェリー姿や、涼しげな和装姿など、ありのままの表情を披露している。

撮影/中山雅文 ヘアメイク/小林阿佐美 スタイリング/八杉直美

「グラビアン魂」には爽香が登場 。173センチの高身長に100センチのバストという、日本人離れしたプロポーションを持つグラビアアイドルだ。みうらじゅんはかねてより「ポスターサイズで見たい」と話しており、誌面でその迫力を表現している。

撮影/佐藤佑一 ヘアメイク/YOSHi.T スタイリング/伊井田礼子

「このあと、どうする?」には小池里奈が登場している。事務所無所属のピン芸人として活動し、著書『走る道化、浮かぶ日常』（祥伝社）を発表した芸人・九月が手掛けたオリジナルシナリオを、デビュー20周年を迎えた小池が体現。本屋を舞台に、ドキドキとした感情と繊細さが相まった物語を、グラビアカットを用いて機微に紡いでいく。小池は1993年9月3日栃木県生まれ。2004年にドラマ『美少女戦士セーラームーン』でデビューし、役者、グラビア、バラエティと多岐にわたり活躍。とちぎ未来大使、小山評定ふるさと大使も務めている。

撮影/田中智久 ヘアメイク/伊藤遥香 スタイリング/米丸友子 撮影協力/LECEB SESOKO

「美女地図」には、沖口優奈（マジカル・パンチライン）も登場した。沖口は1998年大阪府生まれ。2016年にマジカル・パンチラインに加入し、昨年12月に、4月16日開催の10周年ワンマンライブをもって卒業することを発表した。4月20日には1st写真集の発売を控えている。多くのアイドルグループに存在するメンバーカラーだが、初期に背負った青の衣装をまとい、爽やかで艶やかな今の姿をとらえている。