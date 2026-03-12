 櫻坂46、「BACKS LIVE!!」＆4期生単独ライブ開催決定！二期生・武元唯衣の卒業セレモニーも実施 | RBB TODAY
櫻坂46、「BACKS LIVE!!」＆4期生単独ライブ開催決定！二期生・武元唯衣の卒業セレモニーも実施

櫻坂46
　櫻坂46が、5月12日と13日に幕張イベントホールにて、「14th Single BACKS LIVE!!」を、さらに6月2日と3日にLaLa arena TOKYO-BAYにて「四期生 LIVE」を開催することが決定した。また、5月13日には、同シングルの活動を以って卒業することを発表している二期生の武元唯衣の卒業セレモニーも開催される。

　14thシングルのBACKSメンバーによる楽曲『ドライフルーツ』は、三期生の村山美羽がセンターを務め、自身初のBACKS LIVE座長となる。全16名となった新生BACKSによるパフォーマンスに期待が高まる。

　一方の四期生は、昨年4月の加入後、6月の「四期生 First Showcase」で初舞台を踏み、7月には全国ツアーの東京ドーム公演や京セラドーム大阪公演で堂々たるステージングを披露した。さらに11月には、坂道グループ新規生による公演「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」全10公演を完遂し、着実に力をつけてきた。同作に収録されている四期生楽曲『光源』では、表題曲の選抜メンバーにも選ばれた浅井恋乃未が初センターを務めている。実力と勢いを増す四期生による、待望の単独公演となる。

　櫻坂46は、4月11日と12日にMUFGスタジアム（国立競技場）にて「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」の開催も控えている。


《アルファ村上》

